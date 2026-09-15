Zjarr në ish-fabrikën e porcelanit në Zajeçar — zjarrfikësit po punojnë për lokalizimin e flakëve
Zjarri shpërtheu mbrëmjen e së hënës, rreth orës 22:00, në ish-gjigantin jugosllav të porcelanit në Zajeçar. Shkaku i saktë ende nuk dihet; ekipet zjarrfikëse ndodhen në terren.
Një zjarr i madh ka shpërthyer mbrëmjen e së hënës, rreth orës 22:00, në ish-fabrikën e porcelanit në Zajeçar, të njohur si fabrika “Keramika”. Bëhet fjalë për ish-gjigantin jugosllav të porcelanit, i cili nuk prodhon më dhe qëndron i braktisur.
Ekipet zjarrfikëse dhe të shpëtimit kanë mbërritur menjëherë në terren dhe po punojnë intensivisht për lokalizimin e flakëve.
Shkaku i saktë i zjarrit për momentin nuk dihet. Më shumë informacion mbi shkaqet dhe dëmet materiale do të bëhen të dita pas përfundimit të ndërhyrjes.
Zjarrfikësit gjatë ndërhyrjes për shuarjen e një zjarri. (Foto ilustruese: Srđan Popović / Wikimedia Commons, licenca CC BY-SA 4.0)
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