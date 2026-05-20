I nominuari për ambasador i SHBA në Tiranë, Eric Wendt, pyetet nga Senati për investimet e familjes Trump në Shqipëri! Ja përgjigjja e tij
I pyetur nga një prej anëtarëve të Senatit amerikan gjatë seancës së sotme për prezantimin e tij si kandidat për ambasador në Shqipëri, Eric Wendt është pyetur se si do të jetë reagimi i tij institucional në lidhje me investimet që pritet të bëhen nga familja Trump në Shqipëri. Më tej, senatori tha nëse ai do të veprojë në rast se këto investime nuk kanë një shpërndarje të barabartë oportunitetesh.
Wendt ka thënë se detyra e tij do të jetë të jetë ambasador i SHBA në Shqipëri dhe të zbatojë rregullat.
“Unë nuk jam familjar i lidhur me investimet e familjes Trump. Unë do të bëj punën time si ambasador; nëse ato kompani ndjekin rregullat, atëherë do të jemi në rregull. Përsa i përket SPAK, unë them se ajo ka qenë efektive. Zoti senator, i bashkohem mendimit tuaj dhe mendoj se të gjithë duhet të kenë oportunitete të barabarta.”
