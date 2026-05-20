☀️
Tiranë 21°C · Kthjellët 20 May 2026
S&P 500 7,425 ▲0.97%
DOW 49,884 ▲1.05%
NASDAQ 26,221 ▲1.35%
NAFTA 99.01 ▼4.94%
ARI 4,540 ▲0.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
₿ CRYPTO
BTC $77,506 ▲ +1.35% ETH $2,138 ▲ +1.41% XRP $1.3756 ▲ +0.74% SOL $85.9700 ▲ +2.07%
S&P 500 7,425 ▲0.97 % DOW 49,884 ▲1.05 % NASDAQ 26,221 ▲1.35 % NAFTA 99.01 ▼4.94 % ARI 4,540 ▲0.63 % S&P 500 7,425 ▲0.97 % DOW 49,884 ▲1.05 % NASDAQ 26,221 ▲1.35 % NAFTA 99.01 ▼4.94 % ARI 4,540 ▲0.63 %
EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
20 May 2026
Breaking
Akuza për shkelje në tenderin e rrugës Kardhiq-Delvinë, shpallen të pafajshëm ish-zyrtarët e ARRSH-së Hoxha: Sistemi rajonal për menaxhimin e mbeturinave po realizohet Ngriten kallëzime penale ndaj dy policëve në Maqedoni, kanë rrahur një person të privuar nga liria Suspendohet drejtori i shkollës në Gjakovë pasi pretendohet se ngacmoi seksualisht një 17-vjeçare KQZ plotëson vakancën në Korçë, Dejvi Hoxha merr mandatin e këshilltarit bashkiak pas largimit të Erjon Nexhipit
Menu
Politika

I nominuari për ambasador i SHBA në Tiranë, Eric Wendt, pyetet nga Senati për investimet e familjes Trump në Shqipëri! Ja përgjigjja e tij

· 1 min lexim

I pyetur nga një prej anëtarëve të Senatit amerikan gjatë seancës së sotme për prezantimin e tij si kandidat për ambasador në Shqipëri, Eric Wendt është pyetur se si do të jetë reagimi i tij institucional në lidhje me investimet që pritet të bëhen nga familja Trump në Shqipëri. Më tej, senatori tha nëse ai do të veprojë në rast se këto investime nuk kanë një shpërndarje të barabartë oportunitetesh.

Wendt ka thënë se detyra e tij do të jetë të jetë ambasador i SHBA në Shqipëri dhe të zbatojë rregullat.

“Unë nuk jam familjar i lidhur me investimet e familjes Trump. Unë do të bëj punën time si ambasador; nëse ato kompani ndjekin rregullat, atëherë do të jemi në rregull. Përsa i përket SPAK, unë them se ajo ka qenë efektive. Zoti senator, i bashkohem mendimit tuaj dhe mendoj se të gjithë duhet të kenë oportunitete të barabarta.”

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë