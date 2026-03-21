I quajti “mërgata e qyqeve”, Gaz Bardhi i përgjigjet Ramës nga Berlini: Kuptuam kush janë pengesat e Shqipërisë
Kryetari i Grupit Parlamentar të PD, Gazment Bardhi, në përfundim të vizitës në Berlin, iu përgjigj kryeministrit Edi Rama që i quajti “mërgata e qyqeve në Berlin e Bruksel”.
“Vizita treditore në Berlin na bëri edhe më shumë me dije se ku qëndrojnë problemet, se kush janë pengesat e Shqipërisë në procesin e integrimit. Fatkeqësisht, 100% e pengesave, 100% e problemeve janë shkaktuar nga qeveria dhe mazhoranca aktuale qeverisëse.
Prandaj, sot duhet të bëhemi të gjithë bashkë për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme dhe një qeverisje të përgjegjshme që punon për interesin publik dhe për integrimin e Shqipërisë”, u shpreh Bardhi në një videomesazh nga Berlini.
