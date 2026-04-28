“Ilir Meta dhe tragjedia e rënies”, Iljazaj: Pamja e ish-Presidentit, nga maja e pushtetit në qeli
Analisti Ervis Iljazaj, komentoi në emisioni “Now”me Erla Mëhillin, pamjen e ish-presidentit të Republikës, Ilir Meta, gjatë seancave në Gjykatën e Posaçme. Sipas Iljazajt, gjendja fizike dhe portreti i ish-kreut të shtetit reflektojnë atë që ai e quan “tragjedia e rënies” nga majat e pushtetit në qeli.
“Është një efekt i fortë viziv. Unë nuk e di nëse keqtrajtohet apo jo, të drejtën me thënë nuk kam asnjë informacion. Por ne duhet të kuptojmë ‘tragjedinë e rënies’. Pamja e Ilir Metës reflekton pikërisht këtë,” u shpreh Iljazaj.
Më tej, ai argumentoi se transformimi i tij është i pritshëm për shkak të rrethanave të paraburgimit dhe goditjes psikologjike:
“Ne pyesim ‘pse kishte atë pamje Ilir Meta’, po çfarë pamje presim te një person që ka qëndruar në paraburgim? Mos prisni një pamje të relaksuar. Aq më tepër, ekziston koncepti i tragjedisë së rënies: Një njeri i cili ka qenë në majën e pushtetit në Shqipëri, një koncept ky i njohur në psikologjinë njerëzore, dhe sot gjendet prapa hekurave. Kjo është psikologjikisht shumë e rëndë për t’u përballuar nga kushdo. Nuk është e lehtë. Në këtë kuptim, pamja reflekton gjendjen psikologjike të këtij koncepti që është shumë i thellë,” përfundoi ai.
