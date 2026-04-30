EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
30 Apr 2026
Europa League/ Aston Villa bie në Nottingham, Braga mund Freiburg në gjysmëfinalen e parë Meta: Çështja CEZ‑DIA, e gjykuar tashmë katër herë dhe me debate për hetimet Salianji denoncon refuzimin e kandidaturës: “PD nuk është pronë private” Përkujtohen Nasuf dhe Tahir Gashani në 27-vjetorin e rënies heroike U refuzua në garën e PD, Ervin Salianji: Partia po trajtohet si pronë personale
Ilir Meta: Kisha plan të tërhiqesha nga politika, por ngjarjet më detyruan të rikthehesha

Ilir Meta, kryetar i Partisë së Lirisë dhe ish-president i Republikës, rrëfeu në emisionin Opinion me Blendi Fevziun se përpara arrestimit kishte menduar të largohej nga skena politike. Ai tha se vendimet dhe episodet e viteve të fundit ndryshuan planet e tij dhe e detyruan të rikthehej në aktivitet, me qëllim të përplasjes mbi ndryshimet thelbësore që sipas tij duheshin bërë.

Sipas TV Klan, Meta u shpreh se kishte pasur synimin të largohej edhe pas pranimit të detyrës së presidentit dhe se, në mungesë të ngjarjeve si djegia e mandateve në 2019 dhe betimet e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese pranë lumit “Lana”, ai ndoshta do të jetonte jashtë, madje si ambasador në Danimarkën që e preferonte. Ai përmendi gjithashtu se pas largimit nga presidenca nisën shpifje, përfshirë pretendime të sajuara për lidhje me Sigurimin e Shtetit, dhe përpjekje të tjera për ta margjinalizuar politikisht.

Meta tha se zbulimi i disa telefonave të bashkëpunëtorëve të tij dhe presionet për ta detyruar të largohej nuk dhanë rezultat; ai u arrestua më 21 tetor 2024, sipas deklaratave të tij. Ai mohoi çdo shkelje ligjore dhe theksoi se përballja e tij është kryesisht politike, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për instrumentalizim të drejtësisë, me mbështetjen, siç deklaroi, të emrave ndërkombëtarë që përmendi gjatë intervistës.

Ai insistoj se nuk ka asnjë betejë me drejtësinë dhe se nuk ka favorizuar asnjë biznesmen apo shkaktuar dëm ndaj buxhetit; qëndrimi i tij është i përqendruar në mbrojtjen e lirisë dhe interesave të qytetarëve. Raporton TV Klan se Meta deklaroi se do të vazhdojë angazhimin politik për të mbrojtur parimet që përfaqëson dhe për të luftuar, siç tha, për lirinë e gjithë shqiptarëve të ndershëm dhe patriotë.

Lexo Gjithashtu