Inaugurohet komisariati i ri i Krujës me investim 204 milionë lekë
Komisariati i ri i Krujës u inaugurua më 29 prill me pjesëmarrjen e ministrit të Punëve të Brendshme, Besfort Lamallari, drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Skënder Hita, dhe drejtori i Policisë së Tiranës, Elton Alushi. Investimi i shtetit prej 204 milionë lekësh dhe rindërtimi i mbi 2,200 m² synojnë të përmirësojnë infrastrukturën dhe shërbimet policore për komunitetin.
Sipas TV Klan, Lamallari theksoi se objekti është ndërtuar sipas standardeve evropiane dhe ofron ambiente të posaçme për të miturit, dhoma shoqërimi, hapësira për marrjen në pyetje, si dhe mundësi për pranimin e mjekut dhe avokatit. Ai vuri në dukje se përmirësimi i infrastrukturës synon edhe sigurimin e kushteve të punës për mbi 145 punonjës dhe kërkoi që kjo të shoqërohet me një rritje të cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve.
Komisariati përfshin zona funksionale sipas nevojave operative: dhoma të dedikuara për trajtimin e rasteve me të mitur, ambiente për shoqërim dhe marrje në pyetje, një sallë operative me standarde të avancuara dhe hapësira të posaçme për personelin mjekësor dhe ligjor. Objektet e rikonstruktuara synojnë të sigurojnë reagim më të shpejtë dhe efikas ndaj situatave të ndryshme.
Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, Skënder Hita, theksoi se investimi duhet të përkthehet në shërbim më efikas për qytetarët dhe kërkoi më shumë angazhim në luftën kundër pikave të paligjshme të lojërave të fatit, tentativave për kultivim kanabisi, kapjen e personave të shpallur në kërkim, si dhe ndaj krimeve mjedisore dhe ndërtimeve pa leje, raporton TV Klan.
