Incineratori i Tiranës- Aktivistë e qytetarë protestë para SPAK: Të shkohet te personat vendimarrës

Aktivistë e qytetarë janë ngritur sot në protestë para Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në lidhje me incineratorin e Tiranës.

Teksa mbajnë në duar pankartat “Kullat”, “Ardit Gjoklaj”, “Uniforma e Policisë’, “Teatri Kombëtar”, “Ndragheta” dhe “5 Maji”, qytetarët do i kërkojnë SPAK nisjen e hetimeve për Kryeministrin Edi Rama dhe Erion Veliaj në lidhje me inceneratorin e Tiranës.

Qytetarët shprehen se personat e arrestuar nuk janë vendimarrësit, ndërsa i bëjnë thirrje SPAK që të shkohet te personat që kanë marrë vendimet.

Katër ditë më parë Gjykata e Posaçme me kërkesë të Strukturës së Posaçme Anti Korrupsion firmosi 15 urdhër-arreste për dosjen e inceneratorit të Tiranës, ndërsa paraditen e sotme personat e përfshirë do të njihen me masën e sigurisë nga gjykata.

12 masa sigurie u ekzekutuan ndërsa 3 persona, mes të cilëve Mirel Mërtiri e Klodian Zoto, të konsideruar dhe kokat e aferës, janë ende në kërkim ndërkombëtar.