🌤️
Tiranë 23°C · Kryesisht kthjellët 10 September 2026
S&P 500 7,592 ▼0.58%
DOW 52,064 ▼0.6%
NASDAQ 26,082 ▼0.65%
NAFTA 102.60 ▲6.82%
ARI 4,365 ▼2.14%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $77,284 ▼ -1.25% ETH $2,466 ▼ -0.02% XRP $1.3540 ▼ -3.42% SOL $99.9600 ▼ -2.31%
S&P 500 7,592 ▼0.58 % DOW 52,064 ▼0.6 % NASDAQ 26,082 ▼0.65 % NAFTA 102.60 ▲6.82 % ARI 4,365 ▼2.14 % S&P 500 7,592 ▼0.58 % DOW 52,064 ▼0.6 % NASDAQ 26,082 ▼0.65 % NAFTA 102.60 ▲6.82 % ARI 4,365 ▼2.14 %
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
10 Sep 2026
Breaking
Yjet vishen për të impresionuar në Javën e Modës së Nju Jorkut, Pranverë/Verë 2027 Trafik armësh? Drejtuesi i KAYO mohon akuzat: Nuk jemi përfshirë! (Çfarë thotë për Ron Yeffet?) Doli të blejë një paketë e s’u kthye, 28-vjeçari me motor u mor përpara nga një makinë Rexhaj: Mosvotimi i nënkryetarëve është mjet politik, s’kemi votë për Shalën e Çitakun “Kallëzimi në SPAK është idiot”, Manjani: Ligji e ndalon, por gjyqtarët dhe prokurorët po bëjnë grevë…
Menu
Kosova

Instituti “Octopus” dhe Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi

· 2 min lexim

Instituti për Studime të Luftës Hibride “Octopus” dhe Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare (AIIS) kanë nënshkruar të enjten në Tiranë një Memorandum Bashkëpunimi për zhvillimin e hulumtimeve dhe aktiviteteve të përbashkëta në fushat e gjeopolitikës dhe sigurisë.

Drejtori i “Octopus”, Arben Fetoshi, ka thënë se marrëveshja synon forcimin e bashkëpunimit ndërmjet dy instituteve përmes projekteve kërkimore dhe aktiviteteve me interes të përbashkët, me fokus të veçantë në çështjet e sigurisë.

Sipas tij, bashkëpunimi do të përqendrohet në dezinformimin gjeopolitik, operacionet e ndikimit dhe narrativat strategjike.

Fetoshi ka theksuar se synimi është edhe zhvillimi i një platforme për dialog rajonal dhe forcimi i qëndrueshmërisë ndaj kërcënimeve hibride.

Ai ka falënderuar Prof. Dr. Arian Starovën dhe Prof. Dr. Albert Rakipin për mbështetjen dhe pritjen, si dhe për diskutimet lidhur me sfidat gjithnjë e më komplekse të sigurisë.

Fetoshi është shprehur i bindur se bashkëpunimi me drejtoreshën e AIIS-it, Alba Çela, do të kontribuojë në ndërtimin e një kornize për përgjigje më efektive ndaj sfidave që lidhen me demokracinë dhe orientimin euro-atlantik. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu