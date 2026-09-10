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Kosova

Rexhaj: Mosvotimi i nënkryetarëve është mjet politik, s’kemi votë për Shalën e Çitakun

· 2 min lexim

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Arbër Rexhaj, ka deklaruar se mosvotimi i nënkryetarëve të Kuvendit po përdoret si mjet politik.

Duke folur në Debat Plus, Rexhaj tha se Kujtim Shala nga LDK dhe Vlora Çitaku nga PDK, nuk kanë votën e LVV-së për postet e nënkryetarëve.

“Mos votimi i nënkryetarëve është mjet politik. Kujtim Shala nuk ka votë në LVV. Dhe për këtë e dini pse… sepse është arrtit një marrëveshje mund. Atë ditë kur e kam pa jam gëzu. E kam pas një lloj euforie, që megjithatë u bë diçka mirë. Ka qenë shpresë për Kosovën. Por, i kam parë Avdullah Hotin, Kujtim Shalën, emra që i njoh edhe i respektoj. Pra duke e bërë garën brenda LDK-së dhe duke e shfrytëzuar kontekstin politik aktual për mua nuk është në rregull… as për Vlora Citakun nuk kemi votë”, tha Rexhaj.

Kuvendi i Kosovës dështoi të përfundojë konstituimin pas zgjedhjes së Albulena Haxhiut në krye të tij me 62 vota. Procesi ngeci te zgjedhja e pesë nënkryetarëve, ndërsa seanca është shtyrë për të premten.

– YouTube www.youtube.com

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