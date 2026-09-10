Inter, çfarë surprize për Diouf: është pjesë e Francës
Aspekti më pozitiv, por edhe më surprizues, i fillimit të sezonit të Interit është padyshim Andy Diouf. Performancat në krah nga ai që supozohej të ishte vetëm një mesfushor i adaptuar i ka impresionuar të gjithë.
Performancat e shkëlqyera të zikaltërve kanë mbërritur në Clairefontaine, selinë e kombëtares franceze. Dhe Zinedine Zidane ka vendosur ta përfshijë atë në listën, jo përfundimtare, për Ligën e Kombeve.
Dhe kush e di, më 2 tetor, Diouf mund ta shikojmë në një duel me Federico Dimarco në ndeshjen kundër Italisë.
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