Interi, “muskujt e kapitenit” kërkojnë kujdes. Lautaro nuk synon Torinon si rikthim pas dëmtimit
Kapiten, por ende jo lojtar aktiv. Megjithatë, gjithmonë kapiten; pranë skuadrës edhe pse i padisponueshëm, me karizmën dhe energjinë e tij. Për rikthimin në fushë të Lautaro Martinez nuk ka një datë të saktë.
Përjashtohet ndeshja me Torinon, e mundshme ajo me Parmën, por më e mundshme ta shohim në formë të plotë në Romë kundër Lazios në kampionat, si paraprijëse e finales së Kupës së Italisë po ndaj bardhekaltërve. Gjithçka varet nga përgjigjet që do të vijnë nga “Appiano Gentile” në ditët në vijim.
Pas fitores ndaj Como, trajneri Chivu dha dy ditë pushim për të gjithë, përveç atyre që munguan; Lautaro, Bastoni dhe De Vrij. Për dy të fundit pritet rikthimi kundër Torinos, ndërsa për argjentinasin afatet janë më të gjata.
Problemet në pulpë kërkojnë kujdes maksimal. Rikuperimi po ecën mirë, por rezultatet e fundit dhe avantazhi në renditje kanë ulur presionin. Lautaro po stërvitet pa rrezikuar. Një aktivizim i pjesshëm me Parmën nuk përjashtohet, si përgatitje për finalen dhe në prag të Botërorit.
