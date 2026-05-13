☁️
Tiranë 21°C · Vranët 13 May 2026
S&P 500 7,401 ▼0.16%
DOW 49,761 ▲0.11%
NASDAQ 26,088 ▼0.71%
NAFTA 101.51 ▼0.66%
ARI 4,705 ▲0.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $81,293 ▲ +0.6% ETH $2,321 ▲ +1.27% XRP $1.4687 ▲ +0.94% SOL $95.7700 ▲ +0.01%
S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 101.51 ▼0.66 % ARI 4,705 ▲0.38 % S&P 500 7,401 ▼0.16 % DOW 49,761 ▲0.11 % NASDAQ 26,088 ▼0.71 % NAFTA 101.51 ▼0.66 % ARI 4,705 ▲0.38 %
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
13 May 2026
Breaking
Mjeku ngacmoi seksualisht pacienten, avokatja e 21-vjeçares: Rast i përsëritur nga ai dhe para 33 vitesh Kjo është pasuria e kryetarit të Komunës së Zhelinës, Blerim Sejdiu Katër parti s’i kanë dorëzuar listat e kandidatëve për deputetë në KQZ Haxhiu flet për largimet e ish-deputetëve që iu bashkuan Osmanit: Qytetarët do t’i vlerësojnë veprimet Guardiola sulmon arbitrat, trajneri: Nuk u besoj, VAR-i është kokë a pil!
Menu
Politika

“Intervista e Hoxhës u deformua”, Rama i përgjigjet gazetarit: Kushdo e përdor sipas dëshirës, Italia atë që kërkon e merr nga Shqipëria

· 2 min lexim

Kryeministri Edi Rama ka reaguar mbi artikullin e publikuar një ditë më parë nga gazetari Eddy Wax i Euractiv për deklaratën e bërë nga ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha në lidhje me marrëveshjen e emigrantëve Shqipëri-Itali.

Përmes një postimi në rrjetin social X, Rama iu drejtua gazetarit duke deklaruar se citimi i shkurtuar nga fjala e ministrit Hoxha ishte çorientues dhe mund të përdorej nga kushdo me një interes ideologjik të caktuar.

“I dashur Eddy Wax, e kuptoj që është argëtuese të krijohet një histori “Edi kundër Eddy”, por këtu realisht nuk ka vend për një gjë të tillë, sepse së pari, unë nuk u ankova për Edi-n tjetër, dhe së dyti, tani që ti me bujari publikove transkriptin e plotë, është krejtësisht e qartë se citimi i shkurtuar ishte mjaftueshëm çorientues që kushdo me një interes ideologjik të caktuar ta përdorte sipas dëshirës së vet”, shkruan Rama.

Kryeministri sqaron se me gazetarin nuk ka asnjë hatërmbetje, teksa thekson se çfarë Italia kërkon nga Shqipëria e merr.

“Por sinqerisht, aspak hatërmbetje. Njëri Eddy duhet të bëjë atë që dëshiron, dhe Edi tjetër duhet ta durojë atë. Në fund të fundit, thelbi mbetet i pandryshuar: Çfarë Italia kërkon nga Shqipëria, Italia e merr nga Shqipëria”, shkruan Rama.

Një ditë më parë, ministri Hoxha u pyet mbi mundësinë e rinovimit të protokollit pas përfundimit të periudhës fillestare pesëvjeçare në lidhje me marrëveshjen për emigrantët mes Shqipërisë dhe Italisë, duke u përgjigjur se deri atëherë Shqipëria mund të jetë shtet anëtar i Bashkimit Evropian dhe situata mund të jetë ndryshe. Ndërkohë që Euractiv publikoi pak momente më vonë shkrimin e gazetarit Eddy Wax sipas të cilit “Shqipëria nuk do ta zgjasë marrëveshjen e migracionit me Italinë përtej vitit 2030”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu