Teherani: Ngushtica e Hormuzit është e mbyllur vetëm për armiqtë tanë
Irani ka shprehur gatishmërinë e tij për të bashkëpunuar me Organizatën Ndërkombëtare Detare për të përmirësuar sigurinë detare dhe për të mbrojtur detarët në Gjirin Persik, theksoi përfaqësuesi iranian në agjencinë e OKB-së.
Ali Mousavi deklaroi se Ngushtica e Hormuzit mbetet e hapur për të gjitha anijet përveç atyre që lidhen me “armiqtë e Iranit”, duke shtuar se kalimi nëpër kanal është i mundur falë masave të koordinuara të sigurisë me Teheranin.
Megjithatë, një ndërprerje e plotë e agresionit, si dhe besimi i ndërsjellë, janë edhe më të rëndësishme”, tha Mousavi.
”Sulmet izraelite dhe amerikane kundër Iranit janë në rrënjën e situatës aktuale në Ngushticën e Hormuzit”, shtoi ai. /os/
Tema: kryesore
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.