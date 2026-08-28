IRAN – Araghchi: Diplomacia me SHBA-në nuk është e pamundur
TEHERAN, 28 gusht /ATSH-DPA/ – Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, e ka lënë derën hapur për një zgjidhje diplomatike në konfliktin e bllokuar me Shtetet e Bashkuara, duke shkruar në X sot në mëngjes se “rivendosja e diplomacisë në rrugën e duhur nuk është e pamundur”.
Araghchi shkroi se kjo varet, megjithatë, nga kuptimi i SHBA-së se “presioni nuk funksionon”.
“SHBA-të duhet të ndërtojnë besim, të flasin me respekt, të pranojnë të drejtat tona dhe të mbajnë angazhimet”, shtoi ai.
Në ditët e fundit, shtetet rajonale kanë nisur një raund të ri përpjekjesh diplomatike, rreth gjashtë muaj pas fillimit të luftës me Iranin.
Shefi i ushtrisë pakistaneze, Asim Munir, ishte në Teheran të hënën, i ndjekur nga ministri i Jashtëm i Omanit, Badr al-Busaidi të martën.
Të enjten, kryeministri i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, u takua me Araghchin.
Sipas raporteve të medias iraniane, bisedimet me Omanin u përqendruan kryesisht në një rihapje të mundshme të Ngushticës së Hormuzit.
Në këmbim, Irani po kërkon lëshime nga qeveria amerikane që u ranë dakord në një marrëveshje kornizë në qershor.
Ndërkohë, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, po kërkon të ushtrojë presion mbi Teheranin përmes një fushate gjithëpërfshirëse sanksionesh që synojnë lidhjet ekonomike të Iranit me pjesën tjetër të botës./ /os/ a.jor.
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