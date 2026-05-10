10 May 2026
Bota

Irani do të marrë pjesë në Kupën e Botës 2026

Federata e futbollit e Iranit ka thënë se ekipi kombëtar i meshkujve do të marrë pjesë në Kupën e Botës 2026 që fillon në qershor, por kërkoi që bashkë-organizatorët Shtetet e Bashkuara, Meksika dhe Kanadaja të bien dakord për kushtet e saj për shkak të luftës në Lindjen e Mesme.

Thirrja e së shtunës vjen pasi Kanadaja i refuzoi hyrjen shefit të federatës muajin e kaluar para Kongresit të FIFA-s për shkak të lidhjeve të tij të dyshuara me Trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), krahun ideologjik të ushtrisë së Iranit, të cilën e shpalli si një “grup terrorist” në vitin 2024.

Prania e Iranit në turne, i cili do të zhvillohet midis 11 qershorit dhe 19 korrikut, ka shkaktuar pasiguri që kur SHBA-të dhe Izraeli nisën një luftë në vendin e Lindjes së Mesme në shkurt.

“Ne patjetër do të marrim pjesë në Kupën e Botës 2026, por organizatorët duhet t’i marrin parasysh shqetësimet tona”, tha federata iraniane në faqen e saj zyrtare të internetit.

“Ne do të marrim pjesë në turneun e Kupës së Botës, por pa asnjë tërheqje nga besimet, kultura dhe bindjet tona.”

