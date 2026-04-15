EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
S&P 500 7,000 ▲0.46 % DOW 48,399 ▼0.28 % NASDAQ 23,867 ▲0.97 % NAFTA 91.79 ▲0.56 % ARI 4,824 ▼0.54 % S&P 500 7,000 ▲0.46 % DOW 48,399 ▼0.28 % NASDAQ 23,867 ▲0.97 % NAFTA 91.79 ▲0.56 % ARI 4,824 ▼0.54 %
EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231 EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
Bota

Irani kërcënon të bllokojë Detin e Kuq, nëse vazhdon bllokada amerikane

· 1 min lexim

Irani ka kërcënuar sot se mund të bllokojë Detin e Kuq, ndonëse nuk ka dalje direkte në këtë det, nëse Shtetet e Bashkuara  të Amerikës vazhdojnë bllokadën ndaj porteve të tij.

Teherani paralajmëron se një veprim i tillë mund të çojë në shkelje të armëpushimit.

Sipas gjeneralit Ali Abdollahi, kreu i komandës së forcave të armatosura iraniane, nëse SHBA-ja vazhdojë bllokadën detare dhe “krijon pasiguri për anijet tregtare iraniane dhe cisternat e naftës”, atëherë kjo do të përbënte “parathënien” e një shkeljeje të armëpushimit, i cili është në fuqi që prej 8 prillit.

“Fuqitë e armatosura të Republikës Islamike nuk do të lejojnë asnjë eksport apo import në Gji, në Detin e Omanit apo në Detin e Kuq”, shtoi ai, sipas një deklarate të transmetuar nga televizioni shtetëror iranian./   /Ad.Ab./ a.jor.

