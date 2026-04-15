Irani kërcënon të bllokojë Detin e Kuq, nëse vazhdon bllokada amerikane
Irani ka kërcënuar sot se mund të bllokojë Detin e Kuq, ndonëse nuk ka dalje direkte në këtë det, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë bllokadën ndaj porteve të tij.
Teherani paralajmëron se një veprim i tillë mund të çojë në shkelje të armëpushimit.
Sipas gjeneralit Ali Abdollahi, kreu i komandës së forcave të armatosura iraniane, nëse SHBA-ja vazhdojë bllokadën detare dhe “krijon pasiguri për anijet tregtare iraniane dhe cisternat e naftës”, atëherë kjo do të përbënte “parathënien” e një shkeljeje të armëpushimit, i cili është në fuqi që prej 8 prillit.
“Fuqitë e armatosura të Republikës Islamike nuk do të lejojnë asnjë eksport apo import në Gji, në Detin e Omanit apo në Detin e Kuq”, shtoi ai, sipas një deklarate të transmetuar nga televizioni shtetëror iranian./ /Ad.Ab./ a.jor.
