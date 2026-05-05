Irani konfirmon se po shqyrton propozimin e SHBA-së për t’i dhënë fund luftës
Irani ka marrë një përgjigje nga SHBA-ja për propozimin prej 14 pikash që synon t’i japë fund luftës dhe aktualisht po e shqyrton atë, konfirmoi të hënën zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baqaei.
“Ne kemi marrë përgjigjen e palës amerikane dhe po e shqyrtojmë atë, dhe patjetër do t’i shpallim pikëpamjet tona përmes ndërmjetësimit pakistanez sapo të arrijmë në një përfundim”, tha Baqaei në një konferencë për shtyp të cituar nga agjencia shtetërore e lajmeve IRNA.
Ai akuzoi Uashingtonin për “kërkesa të tepërta dhe të paarsyeshme”, duke argumentuar se kjo praktikë do të thotë se “nuk është e lehtë” të rishikohet propozimi.
Raportet e medias rreth negociatave mbi programin bërthamor të Iranit janë “kryesisht spekulime”, tha Baqaei.
“Çështjet e ngritura në lidhje me pasurimin ose materialet bërthamore janë thjesht spekulative dhe në këtë fazë nuk po flasim për asgjë tjetër përveç përfundimit të plotë të luftës dhe drejtimi që do të marrim në të ardhmen do të përcaktohet në të ardhmen”, shtoi ai.
SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit, si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Që nga 13 prilli, SHBA-të kanë zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën ujore strategjike.
Një armëpushim dyjavor u njoftua më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, i ndjekur nga bisedime të drejtpërdrejta në Islamabad më 11 prill, por nuk u arrit asnjë marrëveshje për një armëpushim të qëndrueshëm.
Presidenti amerikan Donald Trump më vonë e zgjati armëpushimin pa vendosur një afat të ri, pas një kërkese nga Pakistani.
