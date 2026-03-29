Irani nis një valë sulmesh kundër Izraelit
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) e Iranit tha se ka kryer sot një valë sulmesh kundër Izraelit, sipas BBC.
IRGC tha se sulmet kundër objektivave amerikane dhe izraelite në rajon ishin në kujtim të gazetarëve libanezë të vrarë në sulmin ajror izraelit.
Gjatë gjithë mëngjesit, ushtria izraelite tha se sistemet e saj të mbrojtjes po punonin për të interceptuar raketat e lëshuara nga Irani drejt Izraelit.
Banorët në zonat e prekura u njoftuan të strehoheshin dhe të ndiqnin udhëzimet e Komandës së Frontit të Brendshëm. //a.i/
