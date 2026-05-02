Irani: SHBA nuk e do propozimin, lufta mund të nisi sërish
Një zyrtar i lartë ushtarak iranian ka thënë se një konflikt i ri me SHBA-në është “i mundur” pasi Donald Trump hodhi poshtë propozimin e fundit të paqes nga Teherani.
“Provat kanë treguar se Shtetet e Bashkuara nuk janë të përkushtuara ndaj asnjë premtimi apo marrëveshjeje”, tha gjeneral brigade Mohammad Jafar Asadi, zëdhënës i selisë ushtarake të Iranit, në komentet e transmetuara nga agjencitë iraniane të lajmeve.
“Masa të papritura janë planifikuar për armikun, përtej imagjinatës së tyre”, tha Asadi.
Ndërkohë, mediat zyrtare iraniane riafirmuan gjithashtu një qëndrim të pakompromis mbi lundrimin nëpër Ngushticën e Hormuzit.
“Me dominimin dhe kontrollin e saj mbi gati 2,000 kilometra të vijës bregdetare të Iranit në Gjirin Persik dhe Ngushticën e Hormuzit, Marina e IRGC-së (Gardës Revolucionare) do ta bëjë këtë zonë ujore një burim jetese dhe fuqie për popullin e dashur iranian dhe një burim sigurie dhe prosperiteti për rajonin”, raportoi të shtunën agjencia gjysmëzyrtare e lajmeve Tasnim.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka kërkuar vazhdimisht që liria e lundrimit të rivendoset përmes Hormuzit që nga shpallja e armëpushimit në fillim të muajit të kaluar. Por zyrtarët iranianë janë përgjigjur se ngushtica do të mbetet nën mbikëqyrjen e Iranit.
