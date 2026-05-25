Netanyahu e pranon, ka vështirësi për të ndikuar në vendimet e Trump mbi Iranin
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu u ka thënë njerëzve të besuar në biseda private se Izraeli ka pak aftësi për të ndikuar në vendimmarrjen e Donald Trump mbi Iranin, ndërsa presidenti amerikan po negocion një marrëveshje në luftën gati tre-mujore, thanë dy burime.
Komentet e Netanyahut, të përshkruara për Reuters nga dy zyrtarë izraelitë me njohuri për bisedat, vijnë në një kohë kur Izraeli është lënë kryesisht jashtë bisedimeve për të arritur një marrëveshje fillestare për të ndaluar një luftë që filloi me bombardime të përbashkëta SHBA-Izrael.
Si SHBA-ja ashtu edhe Irani kanë minimizuar shpresat për një përparim të afërt në bisedime dhe mbeten në mosmarrëveshje lidhur me ambiciet bërthamore të Iranit, kërkesat e Teheranit për heqjen e sanksioneve dhe luftën e Izraelit në Liban me militantët e Hezbollahut.
Netanyahu po kërkon të drejtën për të vazhduar operacionet kundër kërcënimeve të perceptuara në të gjitha frontet, përfshirë Libanin, një kusht që mund të prishë një marrëveshje nëse Irani këmbëngul në një ndalim të plotë të operacioneve ushtarake izraelite në Libanin jugor.
Një nga zyrtarët izraelitë, i përfshirë në bisedat private të Netanyahut, tha se udhëheqësi izraelit kishte shprehur shqetësime në lidhje me memorandumin e mirëkuptimit që është duke u negociuar aktualisht. Të dy burimet folën në kushte anonimiteti për të diskutuar bisedat private.
Marrëveshja do të shihte Iranin të hapte Ngushticën e Hormuzit në këmbim të heqjes së bllokadës detare nga SHBA-ja, tha një zyrtar i lartë i administratës Trump, e cila do të pasohej nga negociata të mëtejshme mbi çështjet bërthamore. SHBA-të dhe Irani kanë zhvilluar bisedime indirekte të ndërmjetësuara nga Pakistani.
Burime iraniane i kanë thënë Reuters se në fazat e ardhshme, mund të gjenden “formula të realizueshme” për të zgjidhur mosmarrëveshjen mbi rezervat e uraniumit të pasuruar shumë, duke përfshirë hollimin e materialit nën mbikëqyrjen e mbikëqyrësit bërthamor të OKB-së.
Pavarësisht se marrëveshja nuk i adreson menjëherë shqetësimet e Izraelit mbi programin dhe rezervat bërthamore të Iranit, Netanyahu pranon se Izraeli “nuk ka manovër për të ndikuar te presidenti tani për tani”, tha zyrtari izraelit.
Trump dhe Netanyahu kanë folur në telefon të paktën tre herë gjatë javës së fundit, një periudhë gjatë së cilës zyrtarët izraelitë thanë se vendi kishte bërë përgatitje për një rikthim në sulme ajrore të përbashkëta me SHBA-në ndaj Iranit, duke synuar infrastrukturën energjetike.
Pas bisedës së parë nga tre, të martën në mbrëmje, Trump u pyet nga gazetarët se çfarë i kishte thënë Netanyahut.
“Ai është një njeri shumë i mirë, ai do të bëjë çfarëdo që unë dua që ai të bëjë”, tha Trump.
Të dy folën përsëri të premten në mbrëmje. Të shtunën, pasi Trump zhvilloi një telefonatë të përbashkët me udhëheqësit e Gjirit, Turqisë dhe Pakistanit për t’i përditësuar ata mbi statusin e negociatave me Iranin, Trump dhe Netanyahu folën për herë të tretë.
Pas asaj telefonate, Netanyahu, i cili ende nuk kishte komentuar publikisht për ndonjë marrëveshje të mundshme me Iranin, tha në një deklaratë se ai dhe Trump diskutuan memorandumin e mirëkuptimit për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe negociatat e ardhshme drejt një marrëveshjeje përfundimtare mbi programin bërthamor të Iranit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.