Papa Leo i bën thirrje botës: Ngadalësoni ritmin e inteligjencës artificiale
Papa Leo u bëri thirrje qeverive të ngadalësojnë zhvillimin e sistemeve të inteligjencës artificiale në dokumentin e tij të parë të madh, të publikuar të hënën, duke paralajmëruar se ato përhapin dezinformata, i japin përparësi konfliktit dhe rrezikojnë ta çojnë botën drejt një lufte të pafundme.
Papa bëri thirrje që pronësia e të dhënave të inteligjencës artificiale të mos lihet vetëm në duar private, që politikëbërësit të mbrojnë të drejtat e punëtorëve dhe t’i mbajnë fëmijët të sigurt nga teknologjia, si dhe kërkoi qetësimin e konkurrencës midis kompanive të inteligjencës artificiale.
“Ajo që nevojitet është një përfshirje politike më aktive që është e aftë të ngadalësojë gjërat kur gjithçka po përshpejtohet”, tha Leo në tekstin e titulluar “Magnifica Humanitas”.
Papa bëri thirrje për “korniza të forta ligjore, mbikëqyrje të pavarur, përdorues të informuar dhe një sistem politik që nuk heq dorë nga përgjegjësia e tij”.
Enciklikat janë një nga format më të larta të mësimdhënies nga një papë tek 1.4 miliardë anëtarët e Kishës.
Dokumenti, i cili trajtonte inteligjencën artificiale si temën e tij kryesore, gjithashtu kritikoi numrin e luftërave që po e trazojnë botën, vajtoi dobësimin e organizatave shumëpalëshe dhe paralajmëroi se fitimet e industrisë së armëve ishin një forcë lëvizëse pas konflikteve.
“60 vitet e fundit janë shënuar nga konflikte me një brutalitet të habitshëm, që shpesh prekin popullatat civile në një shkallë masive”, deklaroi Leo.
Leo bëri gjithashtu një nga deklaratat më të qarta deri më tani nga një papë, duke hedhur poshtë teorinë e luftës së drejtë, një doktrinë që Kisha e ka përdorur që të paktën nga shekulli i pestë për të vlerësuar konfliktet globale.
Leo shprehu gjithashtu shqetësimin se udhëheqësit mund të fillojnë luftëra për të shpërqendruar qytetarët nga çështjet e brendshme.
“Nuk mund ta përjashtojmë mundësinë që disa udhëheqës mund ta konsiderojnë konfliktin e armatosur si një mënyrë efektive për të larguar vëmendjen nga problemet e brendshme dhe një mjet cinik për menaxhimin e vështirësive”, deklaroi ai.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.