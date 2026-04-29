Ish-drejtori i FBI-së përballet me akuza të reja, çfarë mesazhi kërcënues përmbante postimi i tij për Trump?
Departamenti i Drejtësisë ngriti të martën akuza të reja penale kundër James Comey , ish-drejtorit të FBI-së. Comey u akuzua në një gjykatë federale në
Comey u akuzua në një gjykatë federale në distriktin lindor të Karolinës së Veriut për një foto që kishte postuar në Instagram gjatë pushimeve vitin e kaluar, ku guaska deti ishin vendosur për të formuar shprehjen “86 47”. Postimi u interpretua si një kërcënim ndaj Donald Trump. Numri 86 mund të përdoret si shkurtim për të hequr qafe diçka, ndërsa Trump është presidenti i 47-të.
Comey më pas e fshiu postimin dhe kërkoi falje, duke thënë se nuk e dinte që numrat lidhen me dhunën.
“Nuk më shkoi kurrë në mendje, por unë kundërshtoj çdo lloj dhune, prandaj e hoqa postimin,” shkroi ai në Instagram.
Aktakuza, e bërë publike të martën, thotë se një person i arsyeshëm “do ta interpretonte si një shprehje serioze të qëllimit për t’i bërë dëm Presidentit të Shteteve të Bashkuara”.
Comey është akuzuar për dy krime kërcënim kundër presidentit dhe transmetim të këtij kërcënimi, nëpërmjet mediave sociale. Të dyja akuzat dënohen me gjobë dhe dënim me burg deri në pesë vjet.
“Mendoj se është e drejtë të thuhet se kërcënimi i jetës së kujtdo është i rrezikshëm dhe potencialisht një krim. Kërcënimi i jetës së presidentit të Shteteve të Bashkuara nuk do të tolerohet kurrë nga Departamenti i Drejtësisë”, tha Todd Blanche, prokurori i përgjithshëm në detyrë, në një konferencë për shtyp të martën.
“Comey i mohon me forcë akuzat e përfshira në aktakuzën e ngritur në distriktin lindor të Karolinës së Veriut”, tha avokati i Comey-t, Patrick Fitzgerald, në një përgjigje ndaj akuzave.
Më vonë të martën, Comey publikoi një video të vetes duke folur para kamerës në Substack-un e tij personal: “Epo, ata janë kthyer. Këtë herë, rreth një fotografie të guaskave të detit në një plazh të Karolinës së Veriut një vit më parë. Dhe ky nuk do të jetë fundi i kësaj, por asgjë nuk ka ndryshuar me mua. Unë jam ende i pafajshëm. Ende nuk kam frikë. Dhe unë ende besoj në gjyqësorin federal të pavarur. Pra, le të fillojmë. Është me të vërtetë e rëndësishme që të gjithë ne të kujtojmë se kjo nuk është ajo që jemi si vend, kjo nuk është mënyra se si duhet të jetë departamenti i drejtësisë, dhe lajmi i mirë është se ne i afrohemi çdo ditë rivendosjes së këtyre vlerave. Mbani besimin”, është shprehur ai.
Departamenti i drejtësisë e paditi Comey vitin e kaluar dhe e akuzoi atë për gënjeshtër ndaj Kongresit. Kjo çështje u pushua kur një gjyqtar në distriktin lindor të Virxhinias vendosi se prokurori që mbikëqyrte çështjen ishte emëruar gabimisht.
Comey ka qenë prej kohësh subjekt i zemërimit të Trump për shkak të hetimit të tij mbi lidhjet e Trump me Rusinë, dhe aleatët e Trump kishin bërë thirrje që ish- drejtori i FBI-së të ndëshkohej. Edhe pse postimi u pa gjerësisht si një shprehje jo e dhunshme anti-Trump, zyrtarët federalë të zbatimit të ligjit hetuan çështjen dhe intervistuan Comey-n.
Padia e re shënon rastin e fundit në të cilin departamenti i drejtësisë i Trump ka përdorur pushtetin e tij për të synuar armiqtë politikë të presidentit të SHBA-së. Departamenti i drejtësisë gjithashtu ngriti padi penale ndaj Letitia James , prokurores së përgjithshme të Nju Jorkut, vitin e kaluar për akuza të dobëta për mashtrim me hipotekat. Çështja u rrëzua për të njëjtën arsye pse çështja e mëparshme e Comey-t u hodh poshtë.
Departamenti i drejtësisë po përshpejton gjithashtu një hetim ndaj John Brennan, ish-drejtorit të CIA-s, dhe javën e kaluar ngriti akuza të dobëta penale kundër Qendrës Jugore të Ligjit për Varfërinë. Një ish-ndihmës i lartë i Anthony Fauci u akuzua gjithashtu penalisht të martën për akuzat se ai fshehu të dhëna federale në lidhje me kërkimin mbi koronavirusin te lakuriqët e natës.
Në një rast të veçantë të martën, një gjyqtar federal në Nju Jork vendosi që vajza e Comey-t, Maurene, mund të vazhdojë me një padi për pushim të padrejtë nga puna, duke pretenduar se ajo u shkarkua padrejtësisht nga detyra e prokurores federale vitin e kaluar.
