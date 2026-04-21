Ish-kriketari afgan Shapoor Zadran përballet me sëmundje të rrezikshme për jetën
Shapoor Zadran nën trajtim intensiv për disrregulimin e sistemit imunitar
Ish-lojtari i kriketit të Afganistanit, Shapoor Zadran, po lufton për jetën ndërsa merr trajtim për një çrregullim të rrallë dhe të rrezikshëm të sistemit imunitar në një spital në New Delhi, Indi. Sipas raportimeve mediatike, Zadran ka qenë i shtruar në spital që nga janari, duke vuajtur nga një formë e avancuar e hemofagocitozës limfohistiocitare (HLH). Ai ndodhet në njësinë e kujdesit intensiv, raportoi ESPNcricinfo të hënën.
Vëllai i tij, Ghamai Zadran, tregoi për ESPNcricinfo se infeksioni ishte shumë i rëndë dhe përfshinte të gjithë trupin, përfshirë edhe tuberkulozin (TB). Infeksioni i kishte kaluar në tru, siç treguan skanimet MRI dhe CT. Megjithatë, Zadran ka filluar t’i përgjigjet trajtimit dhe pas disa javësh u lirua nga spitali, duke qëndruar pranë tij për kontrolle të vazhdueshme. “Më pas, u përkeqësua dhe u paraqit përsëri në spital për trajtim të mëtutjeshëm,” tha Ghamai Zadran.
HLH është një çrregullim i rrallë, por serioz i rregullimit të sistemit imunitar, që ka një shkallë të lartë vdekshmërie dhe zakonisht ndodh tek foshnjat dhe fëmijët e vegjël, sipas Johns Hopkins Medicine. Tek të rriturit, kjo sëmundje mund të shkaktohet nga kushte të ndryshme, përfshirë infeksionet dhe kancerin.
Shapoor Zadran, 38 vjeç, ishte një goditës i shpejtësisë majtiste për Afganistanin dhe e nisi karrierën e tij si kriketist në Pakistan, përpara se të kthehej në atdhe në fillim të viteve 2000. Ai përfaqësoi Afganistanin në 43 ndeshje ndërkombëtare me një ditë dhe 37 ndeshje T20. Zadran u bë i njohur për stilin e tij agresiv të lojës, duke u bërë i preferuar mes tifozëve afganë të kriketit. Lajmi për gjendjen e tij ka prekur shumë yje ndërkombëtare të kriketit, duke përfshirë kapitenin e T20 të Afganistanit, Rashid Khan, që është parë pranë tij në spital.
