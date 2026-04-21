Ish-lojtari afgan Shapoor Zadran përballet me sëmundje kërcënuese për jetën
Zadran po trajtohet në Indi për një çrregullim të rrallë të sistemit imunitar
Shapoor Zadran, ish-lojtari i kriketit afgan, po kalon një moment të vështirë në jetën e tij ndërsa lufton me një sëmundje të rrallë dhe të rrezikshme të sistemit imunitar. Zadran është i shtruar në një spital në New Delhi, ku po mjekohet për hemofagocitotik limfohistiocitozë (HLH), një gjendje serioze që ka përfshirë trupin e tij me infeksione përfshirë dhe tuberkulozin. CNNs raporton se gjendja e tij shëndetësore është përkeqësuar dhe Zadran aktualisht është në kujdes intensiv.
Ghamai Zadran, vëllai i Shapoorit, ka deklaruar se përhapja e infeksionit ka ndikuar në trurin e tij dhe kjo u konfirmua pas skanimeve MRI dhe CT. Fillimisht, Zadran kishte filluar të përmirësohej dhe ishte larguar nga spitali, por pas rishfaqjes së simptomave, u desh që të shtrohej sërish. Ekipi mjekësor ndjek nga afër gjendjen e tij, ndërsa vazhdon trajtimin e nevojshëm. HLH, një çrregullim i rrallë i rregullimit imunitar, ka një shkallë të lartë vdekshmërie dhe zakonisht prek foshnjat dhe fëmijët, por raste te të rriturit po rriten dhe zakonisht janë të lidhura me infeksione dhe kancer.
Shapoor Zadran, 38 vjeç, është i njohur për karrierën e tij si një nga lojtarët më të shquar të kriketit për Afganistanin. Ai debutoi në kombëtaren në vitin 2009, duke luajtur 43 ndeshje njëditore ndërkombëtare (ODI) dhe 37 T20I deri në vitin 2020. Zadran ishte pjesë e ekipit kur Afganistani debutoi në Kupën Botërore të Kriketit ODI në vitin 2015. Ai gjithashtu u bë i njohur për stilin e tij agresiv dhe për karakteristikat e tij fizike mbresëlënëse që e bënë një figurë të dashur për tifozët afganë të kriketit. Rrugëtimi i tij në lojën e kriketit filloi në Peshawar të Pakistanit, ku ai jetoi për vite si refugjat para se të kthehej në vendlindje.
Përkrahja e komunitetit të kriketit ka qenë e madhe pasi lajmi për sëmundjen e Zadran u përhap. Shumë yje ndërkombëtarë, përfshirë kapitenin e famshëm pakistanez Shahid Afridi, shprehën shqetësimin dhe dëshirën për shërim të shpejtë. Afridi u shpreh: “Gjithmonë ke qenë një luftëtar në fushë, dhe e di që do ta tejkalosh edhe këtë sprovë.” Këto mesazhe përkrahjeje ilustrojnë lidhjet që kanë tejkaluar garat sportive, duke sjellë një frymë solidariteti në kohë të vështira.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.