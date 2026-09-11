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Bota

ITALI – Vdes Emma Bonino, një nga figurat më të rëndësishme të lëvizjes liberal-radikale

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Emma Bonino, një nga figurat

– Emma Bonino, një nga figurat më të rëndësishme italiane të lëvizjes liberal-radikale të epokës republikane dhe të feminizmit italian, ka ndërruar jetë në moshën 78-vjeçare, shkruan tgcom24.it.

Liderja e partisë “+Europa” u sëmur në banesën e saj në Romë dhe u dërgua me urgjencë në spitalin “Santo Spirito” të kryeqytetit.

Karriera e saj politike përfshiu gjysmë shekulli, duke filluar në vitet ’70 – një dekadë gjatë së cilës Bonino zhvilloi beteja të shumta dhe mbajti poste të ndryshme kombëtare e ndërkombëtare.

E lindur në Bra (në provincën e Cuneo-s) më 9 mars 1948, Bonino u zgjodh për herë të parë në Dhomën e Deputetëve si përfaqësuese e Partisë Radikale në vitin 1976, në moshën 28-vjeçare.

Që atëherë, ajo shërbeu pothuajse pa ndërprerje ose në Parlamentin Italian, ose në atë Evropian. Dy vjet më vonë, në vitin 1978, ajo ishte bashkëthemeluese e “Food and Disarmament International” (Ushqim dhe Çarmatim Ndërkombëtar), një shoqatë kushtuar një fushate globale kundër urisë, e bazuar në Manifestin e Laureatëve të Nobelit.

Në periudhën midis fundit të viteve ’80 dhe viteve ’90, prania e saj politike u konsolidua si në sferën kombëtare ashtu edhe në atë evropiane; pikërisht në këtë kohë, aktivizmi i saj radikal mori një shtrirje gjithnjë e më të gjerë.

Bonino shërbeu si Presidente e Partisë Radikale Transnacionale nga viti 1991 deri në 1993 dhe më pas si Sekretare e saj deri në vitin 1994.

Me kalimin e viteve, profili politik i Boninos u forcua. Midis viteve 1994 dhe 1999, ajo shërbeu si Komisionere Evropiane për Ndihmën Humanitare, Peshkimin, Politikën e Konsumatorit, Mbrojtjen e Shëndetit të Konsumatorit dhe Sigurinë Ushqimore.

Në cilësinë e Komisioneres Evropiane, Bonino u përball me kriza të mëdha të shkaktuara nga njeriu gjatë viteve ’90 – si ato në rajonin e Liqeneve të Mëdha dhe në Ballkan – të cilat shkaktuan miliona refugjatë dhe persona të zhvendosur.

Mandati i saj evropian u zgjerua në vitin 1997, kur portofolit të saj iu shtua edhe siguria ushqimore. Bonino e kaloi një pjesë të madhe të kohës mes Evropës dhe Kajros (Egjipt), ku shërbeu si Profesoreshë e ftuar e nderuar në Universitetin Amerikan të Kajros.

Koha e kaluar në Egjipt i dha asaj mundësinë që ta përqendronte ekspertizën e saj te të drejtat e njeriut dhe çështjet humanitare në Lindjen e Mesme dhe Afrikën Veriore.

Duke filluar nga korriku i vitit 2003, Bonino gjithashtu bëri fushatë për ratifikimin e Protokollit të Maputos mbi të Drejtat e Grave në Afrikë – një instrument i lidhur me Kartën Afrikane për të Drejtat e Njeriut dhe të Popujve – duke e konsideruar atë si një kuadër gjithëpërfshirës për realizimin e të drejtave të grave në të gjithë kontinentin.

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