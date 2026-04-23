Jadon Sancho vendos që tani se ku do të luajë sezonin e ri. Këtë herë dëgjon zemrën…
Huazimi i Jadon Sancho tek Aston Villa nuk i ka përmbushur aspak pritshmëritë. Anësori anglez numëron vetëm 1 gol dhe 3 asiste, në 33 ndeshje të aktivizuara me Aston Villa-n.
Nga fundi i këtij sezoni, 26-vjeçari do të jetë lojtar i lirë, pasi i skadon kontrata me Man. United, klub që zotëron kartonin e tij. Sky Sports Germany raporton se anglezi ka rënë dakord parimisht për t’u transferuar si lojtar i lirë te Borussia Dortmund.
Kjo do të jetë hera e tretë që Sancho do të veshë fanellën e verdhezinjve. Madje, sipas raportimit në fjalë Sancho ka pranuar një ulje të ndjeshme të rrogës vetëm për t’u transferuar te Dortmund. Transferimin te klubi i Bundesligës e sheh si mundësinë e vetme për të shpëtuar karrierën, pas një rënie të konsiderueshme nga viti në vit.
