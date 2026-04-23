EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
BTC $77,852 ▼ -1.52% ETH $2,311 ▼ -3.72% XRP $1.4365 ▼ -0.91% SOL $85.4600 ▼ -3.18%
Strehimoret dhe resurset, sfida në luftën kundër dhunës në Maqedoninë e Veriut Kuvendi i Kosovës miratoi dhjetë projektligje Gati për një revolucion të vërtetë, vetëm këta 7 lojtarë janë të “paprekshëm” te Real Madrid. Gjithë të tjerët janë në “sitë” Atletico gjen pasuesin ideal të Griezmann. Një super lojtar dhe mbi të gjitha do të vijë me kosto zero Tre rrënjë të thella që Rexhep Qosja nguli në historinë tonë
Premier League

Jadon Sancho vendos që tani se ku do të luajë sezonin e ri. Këtë herë dëgjon zemrën…

Huazimi i Jadon Sancho tek Aston Villa nuk i ka përmbushur aspak pritshmëritë. Anësori anglez numëron vetëm 1 gol dhe 3 asiste, në 33 ndeshje të aktivizuara me Aston Villa-n.

Nga fundi i këtij sezoni, 26-vjeçari do të jetë lojtar i lirë, pasi i skadon kontrata me Man. United, klub që zotëron kartonin e tij. Sky Sports Germany raporton se anglezi ka rënë dakord parimisht për t’u transferuar si lojtar i lirë te Borussia Dortmund.

Kjo do të jetë hera e tretë që Sancho do të veshë fanellën e verdhezinjve. Madje, sipas raportimit në fjalë Sancho ka pranuar një ulje të ndjeshme të rrogës vetëm për t’u transferuar te Dortmund. Transferimin te klubi i Bundesligës e sheh si mundësinë e vetme për të shpëtuar karrierën, pas një rënie të konsiderueshme nga viti në vit.

Lexo Gjithashtu