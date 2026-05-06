S&P 500 7,341 ▲1.13%
DOW 49,887 ▲1.19%
NASDAQ 25,681 ▲1.4%
NAFTA 95.11 ▼7%
ARI 4,720 ▲3.32%
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
BTC $81,778 ▲ +0.72% ETH $2,367 ▼ -0.34% XRP $1.4266 ▲ +1.42% SOL $88.6500 ▲ +3.99%
Maqedonia

Janevska: Inteligjenca artificiale po bëhet pjesë e çdo klase dhe e jetës së përditshme të nxënësve

“Inteligjenca artificiale nuk është më një e ardhme për të cilën flasim teorikisht, ajo ngadalë por me siguri po bëhet pjesë e çdo klase dhe jetës së përditshme të nxënësve. Pyetja që po hapim sot nuk është nëse do të ndikojë në arsim, por si do ta drejtojmë atë proces”, tha Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska në diskutimin e sotëm në panel të fushatës “Magjia është në njohuri”, kushtuar rolit të inteligjencës artificiale në arsim.

Ajo theksoi se Ministria e Arsimit dhe Shkencës monitoron në mënyrë aktive trendet bashkëkohore arsimore, me një fokus të veçantë në zhvillimin dhe zbatimin e inteligjencës artificiale në arsim dhe zbaton vazhdimisht analiza dhe masa përmes një qasjeje sistemike, me qëllim përshtatjen në kohë dhe substanciale të sistemit arsimor.

Theks i veçantë, siç theksoi ajo, i vihet edhe trajnimit të vazhdueshëm për stafin mësimdhënës, në mënyrë që mësuesit të jenë të përgatitur për mjetet e reja dixhitale dhe ndryshimet në procesin mësimor.

Diskutimi në panel “Klasa e së Ardhmes: Inteligjenca Artificiale, Dituria dhe Roli i Ri i Mësuesit” diskutoi transformimin e procesit arsimor në epokën dixhitale dhe sfidat e reja për mësuesit dhe nxënësit./Telegrafi/

