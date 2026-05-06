Rama ndan tituj Doctor Honoris Causa, Tirana pritëse e World Law Congress 2027
Kryeministri Edi Rama më 6 maj mori pjesë në ceremoninë solemne të ndarjes së titujve Doctor Honoris Causa për personalitete të njohura ndërkombëtare nga fusha e së drejtës, akademisë dhe artit.
Ceremonia, organizuar në bashkëpunim me universitetet shqiptare dhe World Law Foundation, u vlerësua si një hap i rëndësishëm për promovimin e dialogut ndërkombëtar dhe forcimin e shtetit të së drejtës, si dhe për përcaktimin e rolit të Shqipërisë si vend pritës i Kongresit Botëror të së Drejtës 2027, raporton TV Klan.
Kreu i qeverisë ka folur më parë për World Law Congress, të cilin e përshkroi si një nga forumet më të rëndësishme ndërkombëtare për sundimin e ligjit; sipas tij, zgjedhja e Shqipërisë si mikpritëse lidhet me vlerësimin për reformat dhe transformimet e kryera në sistemin e drejtësisë.
Vendimi për të dhënë këto tituj dhe detyrat e pritjes së Kongresit pasqyrojnë përpjekjet e vendit për të forcuar angazhimin ndërkombëtar dhe standardet e sundimit të ligjit, sipas TV Klan.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.