Gjibraltari po derdh të gjitha ujërat e zeza të papërpunuara në Mesdhe
Ujërat e zeza të papërpunuara nga gati 40,000 njerëz dhe biznese po pompohen direkt në det sepse territori britanik i Gjibraltarit nuk ka dhe nuk ka pasur kurrë një impiant për trajtimin e ujërave të zeza.
Për dekada të tëra, ujërat e zeza të patrajtuara janë derdhur në Mesdhe nga maja jugore e gadishullit në Europa Point, ku qeveria e Gjibraltarit thotë se ka nivele të larta të shpërndarjes natyrore.
Zona supozohet të jetë e mbrojtur për jetën e egër, por shpesh ka peceta të lagura dhe ndotje plastike të ngatërruara në alga dhe në të gjithë shkëmbinjtë.
Ndotja nga ujërat e zeza të papërpunuara mund të shkaktojë lulëzime toksike të algave që i heqin oksigjenin ujit, duke mbytur jetën ujore. Ajo i ekspozon peshqit dhe gjitarët ndaj një përzierjeje kimikatesh dhe plastikash që mund të prishin riprodhimin dhe të dëmtojnë shëndetin, si dhe i vë njerëzit në rrezik duke përhapur patogjenë dhe gjene rezistente ndaj antibiotikëve.
Ndryshe nga Britania, sistemi i kanalizimeve të Gjibraltarit përdor ujë deti dhe uji i pijshëm vjen nga shkripëzimi. Qeveria e Gjibraltarit thotë se kripësia ka krijuar sfida që nuk janë të pranishme në impiantet e tjera të trajtimit të ujërave të zeza në të gjithë botën.
Në vitin 2017, Gjykata Evropiane e Drejtësisë vendosi që Mbretëria e Bashkuar kishte shkelur ligjin për ujërat e zeza duke mos trajtuar ujërat e zeza të Gjibraltarit, por Komisioni Evropian humbi çdo fuqi për të ndërmarrë veprime pas Brexit-it.
Përpjekjet për të zgjidhur problemin kanë dështuar vazhdimisht. Në vitin 2018, qeveria e Gjibraltarit i dha një kontratë një sipërmarrjeje të përbashkët midis NWG Commercial Services dhe Modern Water për të projektuar, ndërtuar dhe operuar një impiant trajtimi, vetëm që marrëveshja të dështonte pasi një degë e Modern Water hyri në likuidim.
Në qershor 2025, qeveria e Gjibraltarit i dha një kontratë 25-vjeçare Eco Waters për të ndërtuar një impiant për trajtimin e ujërave të ndotura në Europa Point. Punimet e avancuara kanë filluar në aspektet e projektimit dhe gjeoteknike të impiantit dhe një kërkesë për planifikim u dorëzua në mars 2026.
Northumbrian Water, e cila bashkëpunoi me qeverinë nga viti 2003 deri në vitin 2024 përmes një sipërmarrjeje të përbashkët të quajtur AquaGib, ishte e prirur të distancohej nga dështimet e kanalizimeve. Ajo tha se operacionet “përqendroheshin në sigurimin e ujit të pijshëm” dhe se nuk ishte përgjegjëse për operacionet e përditshme.
AquaGib tha se operonte një numër stacionesh pompimi që pompojnë ujërat e zeza nga zonat e ulëta në kanalizimin kryesor të Gjibraltarit, por “nuk është përgjegjëse për kanalizimin kryesor ose për ndonjë trajtim të ujërave të zeza”.
