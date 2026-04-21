Janevska: Ligji për arsimin e lartë shkon në procedurë qeveritare
Takimi i fundit për ligjin për arsimin e lartë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) sot e ka pasur me partnerët qeveritar të koalicionit VLEN.
Ministrja Vesna Janevska njoftoi se është biseduar për gjashtë pika në tekstin e propozuar, i cili tashmë është i mbyllur për diskutim dhe do të përcillet në procedurë qeveritare.
Siç tha, pesë pika për të cilën është diskutuar nuk kanë qenë kontestuese dhe paraprakisht të diskutuara, ndërsa zgjidhja është gjetur për pikën e gjashtë – Indeksin e Hirshovit. Me këtë indeks (h-index), matet produktiviteti dhe ndikimi (citimi) i publikimeve shkencore të hulumtuesve dhe ai hynë në kriteret për zgjedhje dhe avancim në titujt akademikë.
“Kishim gjashtë pika që i diskutuam dhe ramë dakord për të gjashtë dhe nesër ligji do të hyjë në procedurë qeveritare. Pesë nga pikat u diskutuan më parë, sepse ky ishte një proces i vazhdueshëm dhe ato nuk ishin më aspak të diskutueshme. Pika e fundit që diskutuam ishte Indeksi i Hirshovit, për të cilin gjetëm edhe një zgjidhje, që të mos jetë një element bazë si kriter përzgjedhjeje, por duhet të përfshihet në elementët shtesë në kriterin e përzgjedhjes.
Në atë rast, kur dy profesorë kanë pikë identike, Indeksi i Hirshovit duhet të jetë vendimtar. Kjo tani është pranuar, shpjegoi ministri, duke iu përgjigjur pyetjeve gazetareske para hapjes së një eventi të organizuar nga Agjencia për Inovacion, Zhvillim Shkencor dhe Teknologjik dhe Sipërmarrësi – INOVA.
