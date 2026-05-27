John Travolta nderohet me Palmën e Artë të Karrierës në Kanë
John Travolta është nderuar me Palmën e Artë të Karrierës në Festivalin e Filmit në Kanë, në një moment surprizë që emocionoi aktorin legjendar amerikan.
Travolta kishte mbërritur në Kanë për premierën e debutimit të tij si regjisor me filmin “Propeller One-Way Night Coach”, por mbrëmja mori një kthesë të papritur kur drejtori i festivalit, Thierry Frémaux, i dorëzoi çmimin prestigjioz në skenë.
“Ky është gjëja e fundit që prisja. Është një moment përulës. Kjo shkon përtej Oscar-it,” tha Travolta.
Frémaux e cilësoi 72-vjeçarin si “një nga aktorët më të mëdhenj”, duke shtuar se ai e meritonte plotësisht këtë vlerësim për kontributin e tij në kinematografi.
Filmi “Propeller One-Way Night Coach” bazohet në librin që Travolta shkroi në vitin 1997 për djalin e tij të ndjerë, Jett. Historia ndjek një djalë 8-vjeçar të apasionuar pas aviacionit, i cili udhëton drejt Hollywood-it me nënën e tij.
Në tapetin e kuq, Travolta u shfaq i shoqëruar nga vajza e tij Ella Bleu Travolta, e cila është pjesë e kastit të filmit, si dhe aktorët Clark Shotwell, Kelly Eviston-Quinnett dhe Olga Hoffmann.
“Ky film është projekti më personal i jetës sime. Familja ime është arsyeja pse ky film ekziston dhe pse unë ekzistoj si artist,” u shpreh ai gjatë fjalimit.
