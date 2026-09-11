Jonathan Kuminga: Zgjodha ‘kulturën fituese’ dhe firmosa me Timberwolves, jo me Lakers
Jonathan Kuminga tha në konferencën e prezantimit se vendimi i tij për t’u bashkuar me Minnesota Timberwolves u ndikuar kryesisht nga dëshira për të qenë pjesë e një “kulture fituese”. Ai përmendi se ajo kulturë ishte faktori kryesor që e bëri Minnesotën zgjedhjen e preferuar midis alternativave që pati.
Siç raporton Bleacher Report, Kuminga kishte oferta të tjera nga Los Angeles Lakers, Chicago Bulls dhe Portland Trail Blazers. Lakers i ofruan rreth 12 milionë dollarë në vit për një kontratë trevjeçare, shifër që artikulli e përmend si të barabartë me shumën totale të marrëveshjes dyvjeçare që ai pranoi me Minnesota. Në prag të sezonit 2026-27, të dy ekipet dukeshin thuajse të barabarta nga pikëpamja konkurruese, por Minnesota mund të tregojë arritje më të fundit drejt finales së Konferencës Perëndimore dhe një strukturë skuadre me më pak pikëpyetje.
Roli i financave gjithashtu ishte vendimtar: Kuminga preferoi një marrëveshje që i jep më shumë fleksibilitet afatshkurtër, me mundësinë për t’u rikthyer në agjencinë e lirë pas një sezoni nëse performon mirë. Një kontratë shumëvjeçare me Lakers do t’i kishte dhënë më pak liri të tillë. Po ashtu, ndryshimet në përbërjen e skuadrave — përfshirë largimin e LeBron James nga Lakers — ishin faktorë që ai mori në konsideratë kur vlerësoi perspektivat e suksesit.
Me këtë hap, Kuminga tha se synon të përfitojë nga ambienti i ekipit për të rritur vlerën e tij të tregut dhe për të qenë konkurrues në afat të shkurtër; Bleacher Report nënvizon se kombinimi i kulturës dhe mundësive roster-i luajtën rol kyç në vendimin e lojtarit.
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