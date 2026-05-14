🌤️
Tiranë 20°C · Kryesisht kthjellët 14 May 2026
S&P 500 7,507 ▲0.84%
DOW 50,078 ▲0.77%
NASDAQ 26,664 ▲0.99%
NAFTA 100.78 ▼0.24%
ARI 4,694 ▼0.27%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
₿ CRYPTO
BTC $80,940 ▲ +2.1% ETH $2,285 ▲ +1.35% XRP $1.4666 ▲ +3.16% SOL $92.4500 ▲ +1.63%
S&P 500 7,507 ▲0.84 % DOW 50,078 ▲0.77 % NASDAQ 26,664 ▲0.99 % NAFTA 100.78 ▼0.24 % ARI 4,694 ▼0.27 % S&P 500 7,507 ▲0.84 % DOW 50,078 ▲0.77 % NASDAQ 26,664 ▲0.99 % NAFTA 100.78 ▼0.24 % ARI 4,694 ▼0.27 %
EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046 EUR/USD 1.1714 EUR/GBP 0.8664 EUR/CHF 0.9161 EUR/ALL 95.4783 EUR/MKD 61.6947 EUR/RSD 117.4213 EUR/TRY 53.2673 EUR/JPY 184.90 EUR/CAD 1.6046
14 May 2026
Breaking
Miratimi i rezolutës së integrimit, reagon politika Presidentja Siljanovska-Davkova: Nuk mund të ndalohet përdorimi i mbiemrit “maqedonas” Mucunski: Opozita të jetë më e përgjegjshme ndaj agjendës së reformave evropiane Ofertë e frikshme nga Arabia për Lewandowskin Dro Fernandez 18 vjeç, fitoi dy kampionate në të njëjtin sezon
Menu
Seria A

Juventus i rikthehet pistës Frattesi, Inter kërkon këtë lojtar si shkëmbim kokë më kokë

· 1 min lexim

Juventus i është rikthyer pistës së vjetër që mban emrin Davide Frattesi. Mesfushori i cili ka luajtur një rol dytësor këtë sezon tek Inter, do të largohet nga zikaltrit, pasi kërkon të jetë protagonist dhe të ketë më shumë minuta në dispozicion.

Spalletti e pëlqen shumë Frattesin dhe ka kërkuar nga drejtuesit transferimin e tij, pasi e sheh një pikë të rëndësishme për mesfushën e bardhezinjve, njësoj siç ishte në kohën kur drejtonte kombëtaren italiane dhe 26-vjeçari ishte pjesë e pandashme e formacionit bazë.

Në anën tjetër, Inter i njohur për interesimin konkret për Frattesin, ka kërkuar transferimin e Andrea Cambiaso, si shkëmbim i drejtpërdrejtë, bën të ditur CalcioMercato. Inter e vlerëson Frattesin 30 milionë euro, ndërsa Juventus pretendon mbi 40 milionë euro për Cambiaso-n dhe këtë propozim të zikaltërve, klubi bardhezi e konsideron si provokim.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu