S&P 500 7,446 ▲0.17%
DOW 50,293 ▲0.57%
NASDAQ 26,304 ▲0.13%
NAFTA 97.19 ▼1.09%
ARI 4,546 ▲0.24%
EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.4232 EUR/MKD 61.6970 EUR/RSD 117.4126 EUR/TRY 52.9969 EUR/JPY 184.62 EUR/CAD 1.5974
Maqedonia

Kabineti i Afrim Gashit reagon ndaj LSDM-së për padinë e paralajmëruar

Kabineti i kryetarit të Kuvendit Afrim Gashi ka reaguar ndaj paralajmërimeve të LSDM-së për padi, duke theksuar se veprimet e tij janë plotësisht në përputhje me Rregulloren e Kuvendit dhe kompetencat kushtetuese.

Në reagim thuhet se procedurat për Komisionin për Financa dhe Buxhet janë zhvilluar në bazë të kërkesave dhe afateve të përcaktuara në rregullore, për të siguruar funksionimin e Kuvendit dhe respektimin e procedurave parlamentare, duke i cilësuar akuzat si të motivuara politikisht dhe të pabaza.

Kujtojmë se Projektligji për kredi prej 260 milionë eurosh plus interesat kaloi në Komisionin e Financave dhe Buxhetit. Opozita nuk ishte në sallë.

Kredia do të tërhiqet në një transh me një periudhë shlyerjeje prej 7 vitesh dhe normat më të favorshme të interesit në treg.Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi, thirri seancë të komisionit, të cilën e kryesoi zv.kryetari Bojan Stojanoski.

LSDM akuzoi se ishte shkelur Rregullorja e Punës, sepse kryetarja e Komisionit ishte e pranishme, ndaj nga LSDM njoftuan kallëzim penal kundër Gashit dhe procedurë interpelance.

