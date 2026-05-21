Miratimi i IBAR, Braçe: Projekti më i rëndësishëm që ka Shqipëria, kemi mundësinë të realizojmë detyrat
Deputeti socialist Erion Braçe ka komentuar në emisionin “Real Story” në ABC News miratimin e raportit të IBAR, duke e cilësuar atë si një nga proceset më të rëndësishme për të ardhmen e vendit.
Sipas Braçes, avancimi i këtij procesi dhe përmbyllja me sukses e negociatave është një prioritet kyç për Shqipërinë. Ai theksoi se raporti, sipas vlerësimit të tij, sjell detyra të rëndësishme për qeverinë, Kuvendin dhe shoqërinë në tërësi.
“Është me rëndësi që ky proces të shkojë përpara. Është projekti më i rëndësishëm që ka Shqipëria. Pra duhet të vazhdojmë të hedhim hapa përpara dhe çuarja në fund e negociatave. Raporti me aq sa lexova lë detyra me shumë rënësi për qeverinë, kuvendit shoqërinë. Do duhet akoma më shumë përkushtim. Angazhim dhe vullnet për të realizuar çdo gjë”, tha ai.
Ai shtoi se Shqipëria ka mundësitë për të përmbushur detyrimet e nevojshme dhe për të ecur përpara në këtë proces të rëndësishëm integrues.
