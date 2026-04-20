🌤️
Tiranë 14°C · Kryesisht kthjellët 20 April 2026
S&P 500 7,104 ▼0.31%
DOW 49,397 ▼0.1%
NASDAQ 24,391 ▼0.32%
NAFTA 87.16 ▲5.53%
ARI 4,836 ▼0.89%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $76,238 ▲ +1.69% ETH $2,329 ▲ +1.39% XRP $1.4302 ▲ +0.83% SOL $85.9100 ▲ +0.67%
20 Apr 2026
Breaking
Filipçe: Rruga e bllokuar evropiane është tradhtia më e madhe e së ardhmes së Maqedonisë Zekthi: Takimet ndërkombëtare të Edi Ramës, atmosferë imazherike Muça: Rama, pragmatist. Luan me kartën "edhe me Soros, edhe me Trump" Kalemaj: Qëndrimet e Ramës kanë kosto për Shqipërinë Alarm! Përdorimi i ilaçeve qetësuese pa kriter, Psikiatria: Krijojnë varësi
Menu
Politika

Kalemaj: Qëndrimet e Ramës kanë kosto për Shqipërinë

· 1 min lexim

Në emisionin “3D” të moderuar nga Alban Dudushi, analisti politik Ilir Kalemaj komentoi qëndrimet e Kryeministrit Edi Rama në raport me liderë të ndryshëm botërorë.

Ai tha se pozicionimi i Ramës mes figurave si Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Recep Tayyip Erdogan, Viktor Orban dhe Giorgia Meloni, të cilët përfaqësojnë krahun konservator, sjell kosto të pashmangshme për Shqipërinë.

Sipas Kalemajt, kjo kosto është e shumëfishtë dhe nuk ka ndonjë vlerë të shtuar për paqen botërore apo rendin ndërkombëtar.

“Normalisht që ka një kosto për Shqipërinë, sepse nuk është se ky raport ka ndonjë valencë të shtuar që i vlen paqes botërore, i vlen demokracisë dhe rendit ndërkombëtar,” u shpreh ai.

Analisti theksoi se pozicionimet e tilla nuk i japin Shqipërisë një rol të veçantë në arenën ndërkombëtare, por përkundrazi e ekspozojnë vendin ndaj pasojave të politikave të brendshme dhe të jashtme të liderëve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu