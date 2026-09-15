“Kalvari i Erion Veliajt, unik në historinë e Europës demokratike”/ Rama reagon pas vendimit të Gjykatës së Lartë: Tirana prej dy vitesh me kokë të prerë
Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas vendimit të Gjykatës së Lartë, e cila la në fuqi masën e sigurisë ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj.
Përmes një reagimi në rrjetin social X, Rama shprehet se respekton vendimet e gjykatave, por kalvari i Erion Veliajt është unik në historinë e Europës demokratike, duke theksuar problemet për kryeqytetin dhe banorët mungesa e kryebashkiakut në drejtimin e Tiranës.
“Përsëri Tirana pa kokë dhe përsëri kryetari i zgjedhur e i pagëzuar rishtaz nga vetë Kushtetuesja si i vetmi në detyrë dhe i palëvizshëm nga detyra, nuk mund të lëvizë nga qelia ku mbahet pa gjyq!”, shkruan Rama.
Rama argumenton se Tirana po përballet me kosto të larta për shkak të situatës së krijuar, duke e cilësuar kryeqytetin si një qytet që prej afro dy vitesh jeton “me kokë të prerë”.
“Askush s’po do t’ia dijë për koston përditë e më të lartë të të parit kryeqytet në botë, që prej thuajse dy vjetësh jeton me kokë të prerë dhe për haraçin që thuajse 1 milionë banorë duhet t’i paguajnë përditë këtij eksperimenti të paparë e të padëgjuar juridik, social dhe ekonomik”, shkruan Rama.
POSTIMI I KRYEMINISTRIT RAMA Përsëri Tirana pa kokë dhe përsëri kryetari i zgjedhur e i pagëzuar rishtaz nga vetë Kushtetuesja si i vetmi në detyrë dhe i palëvizshëm nga detyra, nuk mund të lëvizë nga qelia ku mbahet pa gjyq!
Po, rregulli e do që vendimet e gjykatave të respektohen dhe unë i nënshtrohem gjithnjë këtij rregulli – madje as nuk i komentoj vendimet përpara formës së prerë.
Por, përtej faktit që kalvari i Erion Veliajt është unikal në historinë e Europës demokratike dhe gjithashtu faktit që ende nuk shihet gjëkundi prova e rrezikshmërisë ekstreme, e cila mund të arsyetojë kyçjen e pambarimtë në qeli të një të zgjedhuri nga populli, ka një të vërtetë tjetër të hidhur:
Askush s’po do t’ia dijë për koston përditë e më të lartë të të parit kryeqytet në botë, që prej thuajse dy vjetësh jeton me kokë të prerë dhe për haraçin që thuajse 1 milionë banorë duhet t’i paguajnë përditë këtij eksperimenti të paparë e të padëgjuar juridik, social dhe ekonomik.
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