Kane dhe Diaz nderojnë Bayern, bavarezët “fluturojnë” në finalen e Kupës (VIDEO)
Bayern triumfon 0-2 ndaj Leverkusen dhe shkon në finalen e Kupës së Gjermanisë. Takimi u zhbllokua pas 22 minutash lojë me anë të Kane, i cili shfrytëzoi në maksimum një asist të Musiala.
Edhe në pjesën e dytë ritmi ishte i kënaqshëm, por skuadrat nuk u treguan të sakta para porte. Në fund pati kohë për një gol të Diaz.
Feston ekipi i Kompany në fund, me skuadrën bavareze që në finale gjen fituesin e Stuttgart-Freiburg. Bayern synon që të fitojë trofeun dhe mbetet skuadra favorite.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.