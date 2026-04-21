☁️
Tiranë 17°C · Vranët 21 April 2026
S&P 500 7,109 ▼0.24%
DOW 49,443 ▼0.01%
NASDAQ 24,404 ▼0.26%
NAFTA 87.30 ▼0.14%
ARI 4,808 ▼0.44%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $76,475 ▲ +1.63% ETH $2,323 ▲ +0.61% XRP $1.4402 ▲ +1.72% SOL $85.9100 ▲ +0.72%
S&P 500 7,109 ▼0.24 % DOW 49,443 ▼0.01 % NASDAQ 24,404 ▼0.26 % NAFTA 87.30 ▼0.14 % ARI 4,808 ▼0.44 % S&P 500 7,109 ▼0.24 % DOW 49,443 ▼0.01 % NASDAQ 24,404 ▼0.26 % NAFTA 87.30 ▼0.14 % ARI 4,808 ▼0.44 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
Breaking
Ohrid SOS: E papranueshme prerja e drunjëve afër burimit të Drinit të Zi Janevska: Ligji për arsimin e lartë shkon në procedurë qeveritare Futboll femra/ Kosova shënon ngjitje historike në renditjen e FIFA-s, 11 vende më lart Ambasadori i BE: Përmirësimi i cilësisë së qumështit dhe kategorizimi i operatorëve, thelbësor në procesin e integrimit Shqipëria nis programin kombëtar për standardet ushqimore, Dhuka: Mbi 900 stabilimente bujqësore në proces skanimi
Menu
Sporti

Kategoria e Parë në RTSH/ Përzgjidhet formacioni më i mirë i javës 31, Shensoi në stol

· 2 min lexim

Java e 31-të e kampionatit të Kategorisë së Parë ishte një më të luftuarat dhe më vendimtaret e sezonit, duke prodhuar jo vetëm emocione të forta në fushë, por edhe verdiktet e para zyrtare.

Skënderbeu dhe Laçi siguruan matematikisht, dy javë përpara fundit, rikthimin në “Abissnet Superiore” për edicionin e ardhshëm futbollistik.

Në përfundim të kësaj jave, trajnerët e ekipeve kombëtare kanë përzgjedhur edhe formacionin më të mirë, të vendosur në skemën 4-2-3-1, duke vlerësuar performancat më të spikatura individuale.

Në portë është përzgjedhur gardiani i Laçit, Ortelio Biba. Reparti difensiv përbëhet nga Arlind Kurti (Laçi), Adolf Selmani (Iliria), Wallace (Korabi) dhe Klevis Shaqe (Skënderbeu), të cilët spikatën për sigurinë e tyre në prapavijë.

Në mesfushë, rolin kyç e mbajnë Stiven Bibo (Laçi) dhe Dejvid Janaqi (Skënderbeu), ndërsa në mbështetje të repartit ofensiv janë përzgjedhur Jakubu Abdul Latif (Iliria), Klahos Zani (Luftëtari) dhe William Cordeiro (Besa). Në majën e sulmit vendoset Razack (Kukësi).

Trajneri më i mirë i javës është përzgjedhur Naci Shensoi i Laçit, pas fitores 2-0 ndaj Pogradecit, një triumf që vulosi edhe rikthimin e skuadrës së tij në elitën e futbollit shqiptar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu