🌤️
Tiranë 16°C · Kryesisht kthjellët 27 April 2026
S&P 500 7,177 ▲0.16%
DOW 49,203 ▼0.06%
NASDAQ 24,891 ▲0.22%
NAFTA 96.15 ▲1.85%
ARI 4,693 ▼1.01%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $76,802 ▼ -1.85% ETH $2,288 ▼ -3.36% XRP $1.3924 ▼ -2.73% SOL $84.2200 ▼ -3.06%
S&P 500 7,177 ▲0.16 % DOW 49,203 ▼0.06 % NASDAQ 24,891 ▲0.22 % NAFTA 96.15 ▲1.85 % ARI 4,693 ▼1.01 % S&P 500 7,177 ▲0.16 % DOW 49,203 ▼0.06 % NASDAQ 24,891 ▲0.22 % NAFTA 96.15 ▲1.85 % ARI 4,693 ▼1.01 %
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
27 Apr 2026
Breaking
Hoxha dhe Mexhiti nga Tirana: Bashkëpunim për mbështetjen e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut Berisha pranon mangësi dhe urdhëron riorganizim përpara protestës së 8 majit Prilli rrit fluksin e turistëve në Durrës dhe nxjerr në pah trashëgiminë kulturore Divjakë në prag të një sezoni veror të mbingarkuar: kapacitetet po ezaurohen Berisha paralajmëron goditjen ndaj Ramës më 8 maj pas foltores para Kryeministrisë
Menu
Maqedonia

Këshilli i Komunës së Tetovës miraton çmimore të re, do të rriten faturat për mbeturinat

· 3 min lexim

Këshilli i Komunës së Tetovës ka miratuar çmimore të re për mbeturinat. Këshilltarët e koalicionit VLEN dhe OBRM-PDUKM votuan pro kërkesës që kompania “Saubermacher” të rrisë çmimin e faturave. Sipas vendimit të ri, tarifa për metër katror do të pësojë rritje të ndjeshme.

Këshilli i Komunës së Tetovës ka miratuar çmimore të re për mbeturinat. Këshilltarët e koalicionit VLEN dhe OBRM-PDUKM votuan pro kërkesës që kompania “Saubermacher” të rrisë çmimin e faturave. Sipas vendimit të ri, tarifa për metër katror do të pësojë rritje të ndjeshme.

Deri më tani, qytetarët e Tetovës kanë paguar 3.2 denarë për metër katror (pa TVSH), ndërsa me tarifën e re do të paguajnë 3.8 denarë për metër katror.

Nga shumica në Këshill thonë se nuk e kanë pranuar propozimin fillestar edhe më të lartë të “Saubermacher”, duke prezantuar këtë çmimore si një “zbutje” të rritjes.

“Kemi pasur një kërkesë për një çmimore të re nga ana e ndërmarrjes Saubermacher. Këtë propozim, si këshilltarë të VLEN-it dhe si pjesë e shumicës, nuk e kemi pranuar në formën fillestare. Ne propozuam në Këshill një çmimore të re ku kemi ndryshuar shifrat e ofruara nga kompania. Me këtë propozim, ulim çmimin që kërkonte ‘Saubermacher’ për qytetarët dhe bizneset, ndërsa e rrisim për objektet e lojërave të fatit. Konkretisht, çmimin për amvisëritë në mjedis urban e zvogëluam nga 4.2 denarë sa kërkohej, në 3.8 denarë”, tha Albi Qamili – këshilltar i koalicionit VLEN.

“Në bazë të amendamenteve që iu dorëzuan këshilltarëve, çmimi i ri do të jetë 3.8 denarë pa llogaritur TVSH-në. Nëse llogaritet edhe TVSH-ja, shifra shkon në rreth 3.99 denarë, që i bie diku 20% më shtrenjtë se sa kanë paguar qytetarët deri tash. Ne kishim propozimet tona për një çmim fiks: 600 denarë për shtëpitë dhe 300 denarë për banesat në nivel të gjithë komunës, pasi metodologjia me metër katror është e gabuar. Me këtë rritje prej 20%, ai që ka paguar 1000 denarë, tash do të paguajë 1200 denarë”, tha Agron Arifi – këshillar i “Më mirë për Tetovën”.

“Sipas analizës sonë, ngritja e çmimit fillimisht parashihej rreth 30%. Ne si AKI ishim në mënyrë kategorike kundër dhe kërkuam që pika të tërhiqet nga rendi i ditës, por kjo nuk u pranua nga shumica. Gjatë debatit, këshilltarët e VLEN-it dhanë një propozim tjetër, ku sipas përllogaritjeve të fundit, çmimi për grumbullimin e mbeturinave sërish rritet për 20%”, u shpreh Berat Murati – Këshilltar i AKI-së.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu