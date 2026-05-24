KFOR monitoron një operacion shpërthimi në Kosovë
Operatorët për Heqjen e Mjeteve Shpërthyese të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, nga kontingjentet austriake dhe rumune, kanë zhvilluar një inspektim sigurie gjatë një operacioni shpërthimi në një gurore pranë Kaçanikut.
Sipas njoftimit të KFOR-it, aktiviteti është realizuar nën koordinimin e inxhinierëve të përbashkët të shtabit të KFOR-it dhe në bashkëpunim të ngushtë me inspektorët e eksplozivëve minerarë nga Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (ICMM).
KFOR ka theksuar se ky angazhim i rregullt dëshmon përkushtimin e vazhdueshëm për bashkëpunim me institucionet lokale, forcimin e partneriteteve dhe krijimin e një mjedisi të sigurt për të gjithë qytetarët në Kosovë.
Misioni i NATO-s rikujtoi se vazhdon ta zbatojë mandatin e tij, duke kontribuar në sigurinë dhe lirinë e lëvizjes në Kosovë, në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe EULEX-in.
