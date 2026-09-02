KINEMA – Festivali i Filmit fillon me çmimin e karrierës për George Clooney
VENECIA, 2 shtator /ATSH-DPA/ – Festivali i 83-të i Filmit në Venecia do të nisë sot me çmimin e karrierës për George Clooney dhe një program që përfshin disa nga emrat më të mëdhenj në kinema.
Ylli 65-vjeçar i Hollivudit do të marrë ”Luanin e Artë” për Arritje Jetësore në ceremoninë e hapjes në orën 19:00 (17:00 GMT).
Aktorja Laura Dern do të mbajë ceremonialin.
Të dy u shfaqën së bashku në “Jay Kelly”, premiera e së cilës u shfaq në Venecia vitin e kaluar.
“Ink” i Danny Boyle është zgjedhur si filmi hapës i festivalit.
Regjisori britanik është i njohur për filma duke përfshirë “Trainspotting” dhe “Slumdog Millionaire”.
Filmi tregon historinë se si Rupert Murdoch dhe Larry Lamb e transformuan ”The Sun” në një fuqi të gazetarisë tabloide britanike.
Është një nga 21 filmat që konkurrojnë për çmimin kryesor të festivalit, ”Luanin e Artë”.
Ndër filmat më të pritur me padurim është premiera “Primetime”, me protagonist Robert Pattinson në rolin e gazetarit të jetës reale Chris Hansen.
Seriali i Hansen në NBC “To Catch a Predator” përdori kamera të fshehura për t’u përballur me të dyshuarit për abuzues seksualë, duke i shndërruar takimet në një televizion kontrovers.
Ndërkohë, Penélope Cruz dhe Javier Bardem luajnë një çift të martuar në “Bunker”, që flet për një arkitekt të porositur nga një miliarder i teknologjisë për të ndërtuar një strehë nëntokësore për të mbijetuar fundin e botës.
Gjatë 11 ditëve të festivalit, Liam dhe Noel Gallagher pritet të marrin pjesë gjithashtu në premierën e dokumentarit të ribashkimit të ”Oasis”, “Don’t Look Back in Anger”.
Lufta në Gaza do të jetë gjithashtu në qendër të vëmendjes, me “Naza”, nga dy prej regjisorëve që qëndrojnë pas filmit fitues të çmimit Oscar “No Other Land”, që do të shfaqet në festival.
Ndërkohë, pas disa debateve, festivali do të mbajë një konferencë për shtyp me jurinë përpara hapjes zyrtare.
Ngjarja tradicionale fillimisht nuk ishte planifikuar, duke shkaktuar acarim dhe kritika midis pjesëmarrësve në festival, si dhe spekulime se vendimi ishte i lidhur me konferencat për shtyp të hapura me ngarkesë politike, të para në festivalet e fundit të filmit.
Organizatorët e festivalit e mohuan këtë, duke përmendur një konflikt orari.
Një konferencë për shtyp e jurisë iu shtua më pas programit për mesditën e së mërkurës.
Aktorja Maggie Gyllenhaal kryeson jurinë e këtij viti.
Vitin e kaluar, regjisori amerikan Jim Jarmusch fitoi çmimin ”Luani i Artë” për filmin më të mirë për “Father Mother Sister Brother”./ a.jor.
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