FOKUS – Reuters: Zuckenberg tentoi të zëvendësonte stafin me IA por nuk ia arriti qëllimit
NJU JORK, 26 gusht /ATSH-ANSA/ – Kreu i Meta-s Mark Zuckerberg, kishte një plan të guximshëm për të zëvendësuar stafin e Metës me inteligjencë artificiale, por plani dështoi për shkak të protestave të stafit, raporton Reuters në faqen e saj të internetit.
Për ta bërë fuqinë punëtore të saj “të bazuar në inteligjencën artificiale”, Meta thuhet se ka konsideruar zvogëlimin drastik të madhësisë së shumë ekipeve në të gjithë kompaninë, deri në 60% në dy faza, tregojnë dokumentet e brendshme.
Megjithatë, stafi u rebelua dhe vetëm disa orë para një pushimi masiv nga puna në maj, CEO hoqi dorë nga planet për shkurtime të mëtejshme.
Në janar, Zuckerberg dhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë u mblodhën për tërheqjen e tyre vjetore të lidershipit në pronën e tij në Hawaii.
Atje, ata hartuan një plan radikal për të riimagjinuar punën brenda gjigantit të mediave sociale në epokën e inteligjencës artificiale. Plani, i koduar Projekti OT (Transformimi i Organizatës), parashikoi një të ardhme “të bazuar në inteligjencën artificiale” për pronarin e Facebook dhe Instagram.
Inteligjenca artificiale do të zëvendësonte pjesën më të madhe të punës së përditshme të bërë nga mijëra punonjës njerëzorë.
Punëtorët virtualë do të mbikëqyreshin brenda Metës nga grupe më të vogla të stafit njerëzor të trajnuar mirë, sipas një dokumenti të planifikimit të brendshëm të parë nga Reuters dhe tre persona të njohur me projektin.
Gjatë skenarëve të simulimit, thanë dy nga personat, drejtuesit morën në konsideratë reduktimin drastik të madhësisë së shumë ekipeve brenda Meta-s, deri në 60%.
Disa punonjësve do t’u ofroheshin role në njësi të reja, ndërsa të tjerë do të pushoheshin nga puna si pjesë e një reduktimi të stafit që, sipas një drejtuesi ekzekutiv të burimeve njerëzore, do të ishte i barabartë ose do të tejkalonte shkurtimet prej 25% që kompania zbatoi tre vjet më parë, sipas një dokumenti tjetër të brendshëm.
Ristrukturimi do të kryhej në dy “faza”, duke filluar me një spastrim fillestar në maj, i ndjekur nga një riorganizim i mëtejshëm në nëntor.
Pushimet nga puna do të shoqëroheshin me mbylljen e pozicioneve të hapura dhe largimin e atyre që Meta i konsideronte me performancë të dobët.
Por natën e 19 majit, vetëm disa orë para valës së parë të pushimeve nga puna, Zuckerberg u dorëzua.
Meta pushoi nga puna 10% të punonjësve të saj të nesërmen, por anuloi shkurtimet e nëntorit, sipas një dokumenti të brendshëm të parë nga Reuters.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.