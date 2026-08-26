Dallas Wings siguruan vendin në playoff pas fitores 96-78 ndaj Portland Fire
Dallas Wings konfirmuan pjesëmarrjen në playoff të WNBA-së për herë të parë që nga 2023, pas fitores 96-78 ndaj Portland Fire. Me këtë fitore, Wings siguruan vendin e fundit të playoff-it dhe eliminuan nga garat ekipin e Portlandit.
Siç raporton Bleacher Report, fitorja vendosi Dallasin në pozitën e tetë në renditje, çka do të sjellë në raundin e parë përballjen me kokën e tabelës nëse renditja aktuale mbetet e njëjtë. Suksesi vjen pas një sezoni të transformimit për skuadrën, ndërsa përqendrimi tani do të jetë te vendosja finale e pozicioneve për paraqitjen në fazën e eliminimit.
Rikthimi i Wings te playoff-i vijon një rikonstruktim të shpejtë: pas sezonit të vështirë 10-34 dhe paraardhësit 9-31 në 2024, ekipi përfitoi pikët e para në draftet 2025 dhe 2026 dhe u ndërtua përmes përzgjedhjeve të larta. Dallas zgjodhi Paige Bueckers me pick-un e parë në 2025; ajo u shpall Rookiena e Vitit dhe u përfshi në All-WNBA Second Team, ndërsa Azzi Fudd, përzgjedhur me pick-un e parë këtë vit, ka sjellë shtytje në shënim nga distanca. Përveç talentit të ri, veteranet Arike Ogunbowale dhe Jessica Shepard kanë dhënë kontribut të rëndësishëm me mesatare mbi 14 pikë për ndeshje, dhe Shepard mbetet një kërcënim për double-double sa herë del në parket.
Me liderët e rinj dhe përvojën e veteranëve, Dallas paraqitet si një konkurrent i vërtetë në playoff, dhe vëmendja tashmë është te përmirësimi i vendit të renditjes para nisjes së fazës së eliminimit. Burimi që evidentoi këto zhvillime është Bleacher Report.
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