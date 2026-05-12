EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
BTC $80,767 ▼ -1.38% ETH $2,285 ▼ -2.24% XRP $1.4408 ▼ -2.37% SOL $94.9200 ▼ -3%
Kjo do të jetë top 20-ja e PDK-së në listën zgjedhore

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka finalizuar renditjen e kandidatëve për listën zgjedhore, ndërsa pritet që ajo të votohet në mbledhjen e Kryesisë së partisë.

Sipas renditjes së publikuar, në top 10-she pritet të jenë: Bedri Hamza, Uran Ismaili, Vlora Çitaku, Përparim Gruda, Arian Tahiri, Besa Kabashi, Rrahman Rama, Arben Mustafa, Sala Jashari dhe Enver Hoxhaj.

Ndërkohë, në pjesën tjetër të listës renditen: Jakup Nura, Ganimete Musliu, Blerta Deliu-Kodra, Xhavit Haliti, Rrustem Mustafa, Mërgim Lushtaku, Elmi Reçica, Ariana Musliu-Shoshi, Fadil Demaku dhe Altin Krasniqi.

Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka deklaruar më herët se renditja në listë do të bazohet në rezultatin zgjedhor të kandidatëve në zgjedhjet e 28 dhjetorit, duke e konsideruar këtë si element kyç në vlerësim.

Lista përfundimtare e kandidatëve të PDK-së pritet të miratohet zyrtarisht në mbledhjen e Kryesisë dhe më pas të dorëzohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve brenda afatit të përcaktuar ligjor.

Emrat e 20 kandidatëve:

