Klubi saudit me guxim të tepërt, kërkon lojtarin e pazëvendësueshëm te Real Madridit. Përgjigjja ishte e menjëhershme
Mediet spanjolle zbulojnë se Real Madrid ka marrë së fundmi një oferta të befasishme nga kampioni i Azisë, Al-Ahli, në lidhje me Federico Valverde. Klubi saudit ka ofruar 80 milionë euro për uruguaianin, por Real Madrid ka refuzuar menjëherë.
Valverde është nën kontratë me klubin madrilen deri në vitin 2028, por duke ditur rëndësinë e madhe të uruguaianit te “Los Blancos”, me siguri që do të ketë një rinovim tjetër. Aftësia e tij për t’u përshtatur në pozicione të ndryshme, qoftë në mesfushë apo edhe në krah, e bën atë një lojtar të domosdoshëm për klubin madrilen.
Nuk është hera e parë që Real Madrid merr ofertë për Valverde dhe sigurisht që përgjigja ka qenë gjithmonë negative.
