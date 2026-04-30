S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 104.32 ▼2.4%
ARI 4,640 ▲1.73%
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
BTC $76,080 ▼ -1.91% ETH $2,260 ▼ -3.07% XRP $1.3703 ▼ -1.64% SOL $83.0200 ▼ -2.11%
Kosova

“Koha e operimeve jashtë rregullave ka mbaruar”, Pacolli: Po nisim shqyrtimin e detajuar të çdo dosjeje të dorëzuar të gurthyesve

Ministrja e Mjedisit, Fitore Pacolli ka bërë të ditur sot se do të nisin shqyrtimin e detajuar të çdo dosjeje të dorëzuar të gurthyesve në vendin tonë.

Pacolli në një postim në Facebook shkruan se koha e operimeve jashtë rregullave ka mbaruar.

Lexoni të plotë postimin:

Ashtu siç kemi premtuar: Transparenca dhe ligji mbi të gjitha!

Këtë javë po nisim shqyrtimin e detajuar të çdo dosjeje të dorëzuar të gurthyesve në vendin tonë.

Për të garantuar një proces të pastër dhe pa asnjë kompromis, shoqëria civile dhe organizatat mjedisore janë tashmë pjesë e mbikëqyrjes.

Ata të cilët nuk kanë dorëzuar dosjet sipas vendimit për verifikimin e ligjshmërisë, do të ballafaqohen me masa të rrepta ligjore. Koha e operimeve jashtë rregullave ka mbaruar!

Nuk do të lejojmë degradimin e mjedisit dhe shkeljen e ligjit në kurriz të qytetarëve. Mbrojtja e pasurisë sonë natyrore është prioriteti ynë i panegociueshëm. /Telegrafi/

