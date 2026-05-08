8761 vizitorë në muajin prill në muzeun ikonografik “Onufri”
Muzeu “Onufri” ka një koleksion të pasur, që përbëhet nga objekte të përzgjedhura nga fondet e kishave dhe manastireve të rrethit të Beratit. Muzeu është organizuar në ambientet e kishës “Fjetja e Shën Marisë”, në Kalanë e Beratit, prej 27 shkurtit të vitit 1986. Në muajin që lamë pas 8761 vizitorë vizituan këtë muze në Berat, shifër kjo që bëhet me dije nga Qendra Kombëtare e Muzeumeve Berat. “8,761 vizitorë në Prill 2026 në Muzeun Ikonografik “Onufri”. +59% krahasuar me Prill 2025. Interesi për trashëgiminë kulturore në rritje”, shprehet QKMB.
Muzeu që është ndër më të vizituarit në Berat përbëhet kryesisht nga ikona dhe një grup objektesh liturgjike. Veprat e këtij muzeu datojnë nga më të vjetrat të shekullit XIV deri në fillim të shekullit XX. Ikonat janë realizuar nga piktorët ikonografë si: Onufri, Nikolla i biri i Onufrit, Onufër Qiprioti, David Selenica, Kostandin Shpataraku, Adam Kristo si dhe piktorët me mbiemer Çetiri (Gjergji, Joani, Nikolla, Naumi, Gjergji i riu dhe Ndini), si dhe nga shumë piktorë të tjerë anonimë.
Kurse objektet liturgjike, kryesisht, mbajnë firmën e argjendarëve shqiptarë ndër shekuj. Gdhendjet në dru të katedrales janë realizuar nga mjeshtrit Stefan Barka nga Misrasi i Oparit dhe mjeshtër Naum Ngjela nga Lavdari i Oparit në fillimin e shekullit të XIX. Ikonostasi i katedrales Fjetja e Shën Mërisë mban si datë vitin1807. Ajo konsiderohet si një ndër veprat më të mira të krijuara nga mjeshtrit shqiptarë të drugdhendjes.
