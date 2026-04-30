S&P 500 7,209 ▲1.02%
DOW 49,652 ▲1.62%
NASDAQ 24,892 ▲0.89%
NAFTA 105.49 ▼1.3%
ARI 4,634 ▲1.59%
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
BTC $76,528 ▲ +1.13% ETH $2,264 ▲ +0.93% XRP $1.3698 ▲ +0.48% SOL $83.1300 ▲ +0.63%
30 Apr 2026
Konfirmohet takimi Abdixhiku-Osmani: “Ka pajtim për bashkim”

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, ka konfirmuar se kryetari i këtij subjekti, Lumir Abdixhiku, është duke mbajtur një takim me ish-presidenten Vjosa Osmani.

Ai ka konfirmuar në “Konfront” të KTV-së të enjten se Abdixhiku e Osmani veçse janë dakorduar për bashkim në zgjedhjet e ardhshme.

“Edhe sonte në kuadër të arritjes së një qëllimi të përbashkët, për modalitetin dhe formën dhe për mënyrën se si do të arrihet një pajtim i ndërtimit të së djathtës dhe në listën e LDK-së, për këtë është çështje që vetë ata do ta bëjnë të ditur… Mund të konstatoj se pajtueshmëria për një garë ekziston tashmë, për modalitetin dhe formën do të bëhet me dije pasi të arrihet pajtueshmëri e plotë”, ka thënë Haziri.

Ai ka bërë të ditur se nuk është takimi i parë i Abdixhikut me Osmanin për këtë çështje.

Sipas tij, po bëhet fjalë për kthim në një garë të përbashkët, “në një front të përbashkët”. Ai ka refuzuar të konfirmojë nëse bëhet fjalë për kthim në parti pasi këto janë “çështje që po diskutohen”.

