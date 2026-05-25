25 May 2026
Kronika

Kontrolle në IEVP Shkodër, gjendjen 3 telefona në ambjentet e dusheve dhe në lavanderi

· 1 min lexim

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve këtë të hënë ka njoftuar se janë zhvilluar kontrolle në IEVP Shkodër. Mësohet se nga kontrollet në godinën 2 u gjetën 3 aparate celuarë.

Në njoftim theksohet se 1 telefon i markës Xiaomi u gjet në ambjentet e dusheve. Gjithashtu në lavanderi u gjetën një Nokia dhe një Iphone së bashku me dy fisha karikimi.

“Vijojnë kontrollet në IEVP Shkodër. Nga informacionet e marra në rrugë operative nga IEVP Shkodër në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes në Sistemin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale dhe nën drejtimin e drejtuesit të institucionit, si dhe Shefit të Policisë u zhvillua kontroll në ambjentet e brendshme të institucionit.

Gjatë kontrollit në godinën 2 u gjetën 3 aparate celuarë konkretisht: Në ambjentet e dusheve është gjetur 1 aparat celular i markës Xiaomi.

Në lavanderi u gjetën: 1 aparat celular Nokia dhe 1 celular Iphone së bashku me dy fisha karikimi. Për rastin janë hartuar raportet përkatëse të incidentit dhe procesverbalet e bllokimit, ndërsa është njoftuar Agjencia për ndjekje të mëtejshme të procedurave”, njofton Drejtoria e Burgjeve.

